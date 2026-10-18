Efemérides del 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 18 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 18 de octubre de 2026

1801 – Nace Justo José de Urquiza, militar y político argentino, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.

– Nace Justo José de Urquiza, militar y político argentino, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina. 1884 – Se libra el Combate de Genoa (o Genua) cerca de la actual localidad de José de San Martín, Chubut, entre Indios Tehuelches y el Ejército Argentino, marcando el Último Combate de la Conquista del Desierto.

– Se libra el Combate de Genoa (o Genua) cerca de la actual localidad de José de San Martín, Chubut, entre Indios Tehuelches y el Ejército Argentino, marcando el Último Combate de la Conquista del Desierto. 1891 – en Asunción (Paraguay), se produce la Revolución Liberal en contra de los abusos del gobierno del presidente Juan Gualberto González.

– en Asunción (Paraguay), se produce la Revolución Liberal en contra de los abusos del gobierno del presidente Juan Gualberto González. 1913 – Llegada a Posadas (Misiones, Argentina) de los ferries «Ezequiel Ramos Mejía» y «Roque Sáenz Peña», que desde el 18 de octubre de 1913 tuvieron un rol fundamental en la zona Norte del río Paraná.Estos barcos estuvieron en funciones al momento de producirse varios hechos históricos de la región, como por ejemplo durante el Ciclón de Encarnación de 1926, que en esas semanas posteriores a la tragedia inclusive funcionaron como hospital flotante. También realizaron acciones claves durante la guerra del Chaco paraguayo.

– Llegada a Posadas (Misiones, Argentina) de los ferries «Ezequiel Ramos Mejía» y «Roque Sáenz Peña», que desde el 18 de octubre de 1913 tuvieron un rol fundamental en la zona Norte del río Paraná.Estos barcos estuvieron en funciones al momento de producirse varios hechos históricos de la región, como por ejemplo durante el Ciclón de Encarnación de 1926, que en esas semanas posteriores a la tragedia inclusive funcionaron como hospital flotante. También realizaron acciones claves durante la guerra del Chaco paraguayo. 1969 – Nelson Vivas, futbolista argentino y entrenador.

– Nelson Vivas, futbolista argentino y entrenador. 1977 – en Argentina se incendia el Teatro Argentino de La Plata.

– en Argentina se incendia el Teatro Argentino de La Plata. 1980 – Daniel Rodrigo Martins, presentador de televisión, locutor de radio, actor, actor de voz y cantante argentino.

– Daniel Rodrigo Martins, presentador de televisión, locutor de radio, actor, actor de voz y cantante argentino. 1991 – Sebastián Badilla, dramaturgo , director de cine, guionista, escritor , productor y actor chileno.

– Sebastián Badilla, dramaturgo , director de cine, guionista, escritor , productor y actor chileno. 2007 – en Argentina se inaugura la Línea H (Subte de Buenos Aires).

– en Argentina se inaugura la Línea H (Subte de Buenos Aires). 2017 – en una zona rural de Cushamen (Patagonia argentina) es encontrado el cadáver del artesano y activista anarquista argentino Santiago Maldonado, fallecido por ahogamiento, y desaparecido durante 78 días.

💡 ¿Sabías que...? El 18 de octubre de 1967, el famoso futbolista argentino Diego Maradona hizo su debut en la selección nacional de Argentina a la edad de 16 años. Este partido se jugó en un amistoso contra Hungría, donde Maradona mostró destellos de su talento excepcional que lo llevarían a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Su carrera tomó impulso desde ese momento, marcando el inicio de una trayectoria legendaria.

En el mundo: 18 de octubre de 2026