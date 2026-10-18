Efemérides del 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 18 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 18 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 18 de octubre de 2026
- 1801 – Nace Justo José de Urquiza, militar y político argentino, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina.
- 1884 – Se libra el Combate de Genoa (o Genua) cerca de la actual localidad de José de San Martín, Chubut, entre Indios Tehuelches y el Ejército Argentino, marcando el Último Combate de la Conquista del Desierto.
- 1891 – en Asunción (Paraguay), se produce la Revolución Liberal en contra de los abusos del gobierno del presidente Juan Gualberto González.
- 1913 – Llegada a Posadas (Misiones, Argentina) de los ferries «Ezequiel Ramos Mejía» y «Roque Sáenz Peña», que desde el 18 de octubre de 1913 tuvieron un rol fundamental en la zona Norte del río Paraná.Estos barcos estuvieron en funciones al momento de producirse varios hechos históricos de la región, como por ejemplo durante el Ciclón de Encarnación de 1926, que en esas semanas posteriores a la tragedia inclusive funcionaron como hospital flotante. También realizaron acciones claves durante la guerra del Chaco paraguayo.
- 1969 – Nelson Vivas, futbolista argentino y entrenador.
- 1977 – en Argentina se incendia el Teatro Argentino de La Plata.
- 1980 – Daniel Rodrigo Martins, presentador de televisión, locutor de radio, actor, actor de voz y cantante argentino.
- 1991 – Sebastián Badilla, dramaturgo , director de cine, guionista, escritor , productor y actor chileno.
- 2007 – en Argentina se inaugura la Línea H (Subte de Buenos Aires).
- 2017 – en una zona rural de Cushamen (Patagonia argentina) es encontrado el cadáver del artesano y activista anarquista argentino Santiago Maldonado, fallecido por ahogamiento, y desaparecido durante 78 días.
El 18 de octubre de 1967, el famoso futbolista argentino Diego Maradona hizo su debut en la selección nacional de Argentina a la edad de 16 años. Este partido se jugó en un amistoso contra Hungría, donde Maradona mostró destellos de su talento excepcional que lo llevarían a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Su carrera tomó impulso desde ese momento, marcando el inicio de una trayectoria legendaria.
En el mundo: 18 de octubre de 2026
- 646 – en Toledo (España) se celebra el VII Concilio de Toledo.
- 1009 – en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es destruida por el califa Al-Hákim bi-Amrillah.
- 1016 – en la Batalla de Assandun, el rey danés Canuto II el Grande vence al rey inglés Edmundo II Ironside, que debió repartir su reino en vida, y sería sucedido por Canuto tras su muerte.
- 1210 – en Roma, el papa Inocencio III excomulga al líder alemán Otón IV.
- 1216 – en Inglaterra muere el rey Juan I. Le sucede Enrique III, de 9 años.
- 1356 – en Suiza, la ciudad de Basilea es destruida por un terremoto.
- 1511 – en España, Juana I de Trastámara (Juana la Loca) firma una Carta de Privilegios.
- 1519 – en Cholula (México), las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés termina la Matanza de Cholula, que había comenzado dos días atrás.
- 1540 – las fuerzas del conquistador español Hernando de Soto destruyen la ciudad fortificada de Mabila en la actual Alabama (Estados Unidos), matando a Tuskaloosa.
- 1561 – en Japón se libra la Cuarta Batalla de Kawanakajima, en que Takeda Shingen vence a Uesugi Kenshin.
- 1685 – en Francia, el rey católico Luis XIV revoca el Edicto de Nantes, que protegía a los franceses protestantes.
- 1748 – se firma el Tratado de Aquisgrán que acaba con la guerra de sucesión de Austria.
- 1766 – es botado el navío San Juan Nepomuceno en Guarnizo, Cantabria, España.
- 1775 – en los Estados Unidos, la poetisa afroestadounidense Phillis Wheatley es liberada de su estado de esclavitud.
- 1809 – en Tamames (Salamanca) se libra una batalla en el marco de la guerra de Independencia española.
- 1820 – Portoviejo declara su independencia del Imperio español.
- 1851 – en los Estados Unidos, Herman Melville pública por primera vez Moby-Dick.
- 1860 – la segunda guerra del Opio acaba con la Convención de Pekín con la ratificación del Tratado de Tientsin.
- 1867 – Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares. Este día se celebra como el «Día de Alaska». Alaska ―que siguió hasta hoy el calendario juliano (como el resto del Imperio ruso) y estaba desfasada 12 días con el resto del mundo (que sigue el calendario gregoriano)― desde ayer 6 de octubre da un salto de 12 días y hoy considera que es 18 de octubre.
- 1884 – Se libra el Combate de Genoa (o Genua) cerca de la actual localidad de José de San Martín, Chubut, entre Indios Tehuelches y el Ejército Argentino, marcando el Último Combate de la Conquista del Desierto.
- 1891 – en Asunción (Paraguay), se produce la Revolución Liberal en contra de los abusos del gobierno del presidente Juan Gualberto González.
- 1898 – Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico.
- 1906 – la isla de Cuba es azotada por un violento huracán.
- 1908 – Bélgica se anexiona el Congo.
- 1912 – se inicia la Guerra de los Balcanes.
- 1913 – En Posadas (Misiones, Argentina) se inaugura el servicio de los ferrobarcos «Ezequiel Ramos Mejía» y «Roque Sáenz Peña», que conectaban la ciudad con Encarnación a través del río Paraná. También prestaron asistencia durante el Ciclón de Encarnación de 1926, funcionando como hospitales flotantes.
- 1914 – en Alemania, el sacerdote José Kentenich funda el Movimiento Apostólico de Schoenstatt.
- 1922 – en Londres (Inglaterra) se funda la BBC.
- 1924 – llega a Cuba el huracán Diez, de categoría 5. Recorre la zona más pobre del país, la provincia de Pinar del Río, donde mata a unas 90 personas. El meteorólogo José Carlos Millás Hernández (1889-1965) lo describió como el más potente huracán de la Historia de Cuba.
- 1929 – en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas.
- 1939 – en España, se cambia la capitalidad de Burgos a Madrid.
- 1944 – en Alemania, Adolf Hitler ordena el establecimiento de la milicia nacional.
- 1944 – en el marco de su ofensiva contra las tropas de la Alemania nazi, el ejército de la Unión Soviética penetra en Checoslovaquia.
- 1944 – la ciudad de La Habana (Cuba) es azotada por un violento huracán durante 14 horas, con vientos superiores a los 200 km/h (una racha midió 262 km/h durante un minuto). Deja 300 muertos. Se considera la tormenta del siglo, a pesar de que Estados Unidos le da ese nombre al huracán de 1993.
- 1945 – En España, la policía franquista detiene al antifranquista Cristino García Granda, quien había luchado en el bando republicano durante la guerra civil española y contra los alemanes en Francia, donde es considerado Héroe Nacional.
- 1945 – el programa nuclear de la Unión Soviética obtiene planes de la bomba de plutonio de los Estados Unidos gracias a Klaus Fuchs.
- 1945 – en Venezuela, un grupo de militares, liderados por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas ejecutan un golpe de Estado contra el presidente constitucional Isaías Medina Angarita, que será destituido.
- 1946 – En Caracas se inicia la primera Serie Interamericana de Béisbol. Participaron Cervecería Caracas, Sultanes de Monterrey de México, All Cubans de Cuba y Bushwicks de Brooklyn (Estados Unidos), ganando este último la final. Este torneo que buscaba reunir a los mejores equipos de la región, fue el precursor de la Serie del Caribe.
- 1948 – En Chile el gobierno de Gabriel González Videla publica en el Diario Oficial la Ley de Defensa Permanente de la Democracia la cual proscribe al Partido Comunista.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares en Semipalatinsk, RSS de Kazajistán, la Unión Soviética hace detonar a 380 m de altura su tercera bomba atómica (la decimonovena de la Historia humana), Mariya (que la CIA bautizó como Joe-3), de 42 kilotones. Es la primera prueba soviética con una bomba arrojada desde un avión.
- 1954 – en EE. UU. Texas Instruments anuncia su primer transistor.
- 1968 – el Comité Olímpico estadounidense suspende dos atletas negros por hacer el saludo «black power» durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de México 1968.
- 1968 – en los Juegos Olímpicos de México, Bob Beamon establece un nuevo récord mundial de 8,90 m en el salto de longitud. Se convertirá en el récord más duradero del atletismo con 23 años de duración, y considerado por el Sports Illustrated como uno de los cinco mejores momentos del deporte del siglo XX.
- 1977 – en Argentina se incendia el Teatro Argentino de La Plata.
- 1977 – en Ecuador tiene lugar la masacre de Aztra, que dejó más de cien víctimas mortales luego de que la policía abriera fuego contra los trabajadores de un ingenio azucarero que se encontraban en huelga.
- 1989 – en la República Democrática Alemana, renuncia el líder Erich Honecker.
- 1989 – Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter.
- 1991 – Azerbaiyán se independiza de la Unión Soviética.
- 2001 – lanzamiento del satélite comercial de teledetección QuickBird de DigitalGlobe.
- 2003 – despega la misión Soyuz TMA-3 con tres tripulantes, entre ellos el español Pedro Duque rumbo a la Estación Espacial Internacional.
- 2007 – en Argentina se inaugura la Línea H (Subte de Buenos Aires).
- 2007 – en Karachi (Pakistán) un grupo terrorista realiza un atentado contra el regreso de Benazir Bhutto tras 8 años de exilio: 139 muertos (Atentado terrorista en Karachi).
- 2013 – en Redmond (Estados Unidos) sale a la luz la versión oficial de Windows 8.1 y La Versión R2 De Windows Server 2012.
- 2013 – Sega lanza al mercado el juego Sonic Lost World.
- 2017 – en una zona rural de Cushamen (Patagonia argentina) es encontrado el cadáver del artesano y activista anarquista argentino Santiago Maldonado, fallecido por ahogamiento, y desaparecido durante 78 días.
- 2019 – en Santiago (Chile) las movilizaciones contra el alza del transporte público alcanzan su punto cúlmine, dando inicio al estallido social, y al proceso constituyente.