Lunes, 26 de Octubre 2026
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Grave accidente en Chamical: trabajador de la construcción cae del techo del Banco Nación

Un trabajador de la construcción sufrió un grave accidente en Chamical al caer de un edificio del Banco Nación. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Luis Agote con traumatismos severos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un grave accidente laboral se produjo en la mañana del pasado sábado 24 de octubre en Chamical, cuando un trabajador de la construcción cayó desde la parte superior del edificio del Banco Nación, en la calle Rosario Vera Peñaloza, en el barrio Centro. El incidente ocurrió alrededor de las 10:10, momento en el que la policía recibió un alerta y solicitó la asistencia de los servicios de emergencia médica.

El operario, identificado como Barrera y oriundo de Olta, fue atendido inicialmente por el personal de salud bajo la dirección de la doctora Sylvina Bustamante. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Luis Agote para recibir atención especializada. Los médicos indicaron que el trabajador presentaba un traumatismo de cráneo y lesiones en la zona lumbar, además de una posible pérdida de conocimiento.

Ante esta situación, se realizaron estudios complejos y una evaluación exhaustiva para determinar la gravedad de sus lesiones.

Etiquetas: chamical accidente laboral hospital zonal luis agote construcción emergencia médica traumatismo de cráneo
TL;DR

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