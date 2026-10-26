Lunes, 26 de Octubre 2026
Policiales

Violencia en Chamical: familia sufre ataque de motociclistas con daños materiales

Un ataque a piedrazos a una familia en Chamical por un grupo de motociclistas pone en evidencia la inseguridad en la zona. La víctima destaca la falta de respuesta adecuada de las autoridades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un ataque a piedrazos a una familia en su vehículo particular en Chamical ha generado preocupación entre los vecinos. El incidente ocurrió alrededor de la 1:35 de la madrugada, cuando un grupo de motociclistas realizaba maniobras peligrosas en la intersección de la avenida de acceso al barrio Ángel Vicente Peñaloza.

El conductor, quien se detuvo en un semáforo, fue sorprendido por un objeto contundente que rompió el parabrisas de su automóvil. Afortunadamente, no hubo heridos, pero los daños materiales fueron significativos. El afectado expresó su indignación ante la situación y cuestionó la tolerancia hacia este tipo de actos vandálicos que ponen en riesgo la seguridad familiar.

Tras el ataque, el automovilista contactó a las fuerzas de seguridad. Aunque un patrullero llegó rápidamente, no se pudo identificar al autor del ataque, lo que impidió formalizar la denuncia en el lugar. Al dirigirse a la dependencia de Accidentes Viales, se encontró con que esta estaba cerrada, complicando aún más el proceso. Este episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de aumentar la vigilancia y el monitoreo en las zonas más afectadas por estos grupos de motociclistas.

Etiquetas: la rioja chamical ataque a piedrazos seguridad tránsito policía
TL;DR

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