Martes, 10 de Noviembre 2026
Policiales

Conductor ebrio a gran velocidad: un peligro para la seguridad en La Rioja

Un conductor fue detenido en el barrio Las Banderitas con un nivel de alcohol en sangre de 2,98 g/l, muy por encima del límite legal. Este operativo resalta la lucha contra la conducción irresponsable y la importancia de la seguridad vial.

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Conductor ebrio a gran velocidad: un peligro para la seguridad en La Rioja
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El pasado sábado, alrededor de las 21:35 horas, la policía de la Unidad Regional llevó a cabo una intervención en el barrio Las Banderitas ante un automovilista que circulaba a alta velocidad realizando maniobras peligrosas. Un patrullero en su rutina preventiva observó un Volkswagen Gol Power blanco y procedió a detenerlo.

Al identificar al conductor, los efectivos notaron un fuerte aliento etílico. Se solicitó la presencia de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, que realizó un test de alcoholemia con un resultado positivo de 2,98 g/l, cifra que evidencia la gravedad de la infracción, ya que superar los 0,5 g/l se considera un delito en muchas jurisdicciones.

Como consecuencia, se levantó un acta de infracción y se retuvo el vehículo, que fue trasladado a los depósitos de la base de tránsito municipal. Este operativo forma parte de un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad en las calles y reducir los accidentes relacionados con el alcohol al volante, resaltando la importancia de la vigilancia y los protocolos de seguridad vial.

Etiquetas: la rioja barrio las banderitas accidente de tránsito seguridad vial policía alcoholemia
TL;DR

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