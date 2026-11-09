Conductor ebrio a gran velocidad: un peligro para la seguridad en La Rioja

El pasado sábado, alrededor de las 21:35 horas, la policía de la Unidad Regional llevó a cabo una intervención en el barrio Las Banderitas ante un automovilista que circulaba a alta velocidad realizando maniobras peligrosas. Un patrullero en su rutina preventiva observó un Volkswagen Gol Power blanco y procedió a detenerlo.
Al identificar al conductor, los efectivos notaron un fuerte aliento etílico. Se solicitó la presencia de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, que realizó un test de alcoholemia con un resultado positivo de 2,98 g/l, cifra que evidencia la gravedad de la infracción, ya que superar los 0,5 g/l se considera un delito en muchas jurisdicciones.
Como consecuencia, se levantó un acta de infracción y se retuvo el vehículo, que fue trasladado a los depósitos de la base de tránsito municipal. Este operativo forma parte de un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad en las calles y reducir los accidentes relacionados con el alcohol al volante, resaltando la importancia de la vigilancia y los protocolos de seguridad vial.