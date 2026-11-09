Fallece un hombre de 75 años en el predio de la misa del papa en Córdoba

Un hombre de 75 años falleció mientras esperaba para ingresar a la misa del papa León XIV en Córdoba. Este incidente ha generado preocupación entre los asistentes al evento, que reunirá a miles de fieles. Las autoridades refuerzan medidas de seguridad y servicios médicos para garantizar la salud de todos.

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Un hombre de 75 años falleció en Córdoba, mientras esperaba para ingresar a la misa del papa León XIV. La víctima, oriunda de La Madrid, Chaco, se descompensó y recibió atención inmediata del Personal de la Dirección de Bomberos, que intentó reanimarlo hasta la llegada de emergencias. A pesar de los esfuerzos, los médicos del Hospital Madre Teresa de Calcuta confirmaron su deceso poco después.

Este trágico acontecimiento ha generado preocupación entre los asistentes al evento, que se prevé congregue a miles de fieles. Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad y han implementado servicios médicos adicionales para garantizar el bienestar de los peregrinos. Se ha instado a los asistentes a mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

A medida que se acerca la fecha de la misa, se espera un aumento significativo en el flujo de peregrinos hacia Córdoba, lo que ha llevado a las autoridades a mejorar la logística de transporte y alojamiento. La misa representa una oportunidad para la comunidad católica de reunirse y celebrar su fe, aunque la reciente tragedia resalta la necesidad de contar con servicios médicos accesibles en eventos masivos.