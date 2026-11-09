Peregrinación a Córdoba: la comunidad riojana se une para recibir al papa León XIV

Peregrinos de La Rioja viajan a Córdoba para la misa del papa León XIV el 10 de noviembre, en un evento que espera convocar a miles de fieles.

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La expectativa por la llegada del papa León XIV ha movilizado a numerosos fieles de La Rioja, quienes viajaron hasta Córdoba para participar de la vigilia y la misa que el Sumo Pontífice celebrará este martes 10 de noviembre en el predio de Fadea. Entre los peregrinos se encuentra una mujer riojana de 70 años que emprendió el viaje con el sueño de conocer al Santo Padre y otra fiel que llevó una bandera y tierra de su provincia para recibir su bendición.

El movimiento de riojanos hacia Córdoba se ha hecho visible durante las últimas horas, con familias y peregrinos que comenzaron a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde se desarrolla la vigilia previa a la celebración religiosa. La presencia de esta mujer de 70 años refleja la emoción y las expectativas de los fieles ante un acontecimiento que genera una importante convocatoria en todo el país.

Asimismo, Valeria, otra peregrina riojana, llegó con una bandera y tierra de su provincia, con la intención de que ambos elementos sean bendecidos durante la visita de León XIV. La presencia de representantes de La Rioja se suma a la de peregrinos de Tucumán, Misiones y otras provincias, quienes eligieron trasladarse hasta Córdoba para vivir de cerca este encuentro religioso.

Los primeros peregrinos comenzaron a llegar incluso antes del horario previsto para la apertura de las puertas de Fadea, lo que obligó a adelantar el ingreso ante la cantidad de personas que aguardaban para participar de la vigilia. Esta convocatoria también motivó un operativo especial de tránsito, con cortes en distintos sectores de la zona suroeste de Córdoba, incluida la avenida Circunvalación.

La misa presidida por León XIV se realizará este martes 10 de noviembre a las 10 y marcará el regreso de un Papa a Córdoba después de casi cuatro décadas. Para recibir a los miles de asistentes, el Gobierno de Córdoba ha organizado un dispositivo especial sobre 107 hectáreas destinadas al encuentro. El predio fue dividido en 58 cuadrantes, cada uno con un puesto sanitario para brindar asistencia inmediata.

El operativo de salud incluye dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con tecnología de soporte vital, desfibriladores, electrocardiógrafos, oxígeno y medicamentos para responder ante distintas emergencias. Además, habrá siete ambulancias 4x4 para evacuaciones dentro del predio y otras 29 unidades destinadas al traslado de pacientes hacia centros de mayor complejidad. Más de 1.500 profesionales y voluntarios participarán de las tareas de asistencia.

También se han dispuesto sectores de calma para personas con autismo y espacios accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. La infraestructura preparada para el evento incluye 7.000 metros cuadrados de pantallas LED distribuidas en diferentes sectores y cerca de 10.000 baños químicos.

El predio cuenta con dos accesos principales: uno por avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, y otro por avenida La Donosa y Circunvalación. Para facilitar la llegada de los asistentes, se ha dispuesto un servicio gratuito de colectivos urbanos desde la Estación Rodríguez del Busto y desde la intersección de avenida Nores Martínez y Concepción Arenal.

Las autoridades recomiendan concurrir con DNI, agua, alimentos, medicamentos personales, ropa cómoda, abrigo, protector solar y repelente. También está permitido ingresar con mate, reposeras y sillas plegables. En cambio, no se permitirá el acceso con carpas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, elementos punzocortantes ni mochilas de más de 15 litros.

Para los riojanos que emprendieron el viaje, la visita de León XIV representa una oportunidad especial de encuentro y celebración religiosa. Muchos llegaron con banderas, objetos para bendecir y la ilusión de estar cerca del Pontífice durante una jornada que reunirá a miles de fieles en Córdoba. Toda la información sobre la visita papal, la programación y las recomendaciones para los asistentes se encuentra disponible en www.elpapaencordoba.com.ar.