Lunes, 9 de Noviembre 2026
Política

Cumbre Política de Mujeres en La Rioja impulsa el liderazgo femenino en la provincia

La Cumbre Política de Mujeres en La Rioja reunió a referentes provinciales y nacionales para discutir liderazgo y erradicación de violencias, destacando la importancia de la participación femenina en la política local.

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Redacción Equipo Editorial
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La Cumbre Política de Mujeres se realizó el sábado 7 de noviembre en el Comedor Estudiantil, reuniendo a mujeres de todos los departamentos de La Rioja. Este evento, organizado por la Secretaría de la Mujer y Diversidad y otros organismos del Gobierno provincial, sirvió como un espacio para debatir temas de participación política, liderazgo y la erradicación de las violencias.

Durante la apertura, el gobernador Ricardo Quintela valoró la asistencia de las participantes, destacando el esfuerzo de quienes llegaron desde el interior. En su discurso, subrayó el papel fundamental de las mujeres en la política provincial y las animó a fortalecer la conexión con las comunidades para identificar sus necesidades. “Las insto a que caminen, escuchen, para identificar los problemas de la sociedad”, expresó.

Quintela también criticó las políticas económicas del Gobierno nacional, mencionando las dificultades que enfrentan los trabajadores, como la pérdida de poder adquisitivo y la desocupación. En este contexto, reafirmó la importancia de que las mujeres tengan un papel protagónico en la política de La Rioja y la necesidad de construir una alternativa en el escenario político nacional.

Etiquetas: la rioja cumbre política de mujeres gobierno provincial política ricardo quintela participación política
TL;DR

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