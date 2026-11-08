La Rioja destaca en participación juvenil electoral, ocupando el quinto lugar en el país

La Rioja se destacó con un 60,73% de participación juvenil en las elecciones legislativas de 2025, superando la media nacional del 48,21%. La movilización cívica juvenil muestra un fuerte arraigo en la provincia.

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La reciente participación juvenil en las elecciones legislativas de 2025 en La Rioja fue notable, alcanzando un 60,73% con 5.868 votantes sobre un total de 9.662 electores. Este porcentaje supera ampliamente la media nacional, que se situó en 48,21%. A pesar de una contracción general en el electorado joven en el país, la provincia destacó en el contexto electoral por su fuerte compromiso cívico.

El informe de la Dirección Nacional Electoral (DINE) resalta que La Rioja ocupó el quinto lugar en el ranking nacional, y en las elecciones presidenciales de 2023, la participación juvenil alcanzó un pico del 76,90%, colocándola en el tercer puesto a nivel federal. Este fenómeno se relaciona con la cercanía de las estructuras del Estado y la densidad institucional en distritos con padrones más pequeños.

Un análisis por género revela que las mujeres jóvenes lideran la concurrencia a las urnas. En 2025, la participación femenina fue del 63,17% y la masculina del 58,34%. Esta tendencia de mayor participación femenina se mantuvo en las elecciones generales de 2023, donde el 78,78% de las mujeres jóvenes votó, en contraste con el 75,03% de los varones.

A pesar de estos niveles de participación, las elecciones legislativas de medio término de 2025 mostraron una reducción drástica en los incentivos de movilización, con una merma interanual del 16,17 puntos.