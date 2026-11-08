Domingo, 8 de Noviembre 2026
Turismo

Pampa de las Salinas: un refugio de biodiversidad en el sur de La Rioja

La Pampa de las Salinas, un área natural protegida en el sur de La Rioja, destaca por su belleza escénica y su biodiversidad, siendo hogar de flamencos rosados. Ideal para ecoturismo y aventura.

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Redacción Equipo Editorial
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Pampa de las Salinas: un refugio de biodiversidad en el sur de La Rioja
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En 2023, la Pampa de las Salinas fue declarada Área Natural Protegida Municipal, destacando su valor ecológico y paisajístico. Esta decisión busca resguardar la biodiversidad de sus lagunas y humedales, que son esenciales para diversas especies de flora y fauna adaptadas a condiciones de alta salinidad.

Ubicada entre los departamentos Rosario Vera Peñaloza y San Martín, la región es conocida por el Salar de Mascasín, que presenta un paisaje cambiante según las estaciones. Durante épocas secas, su superficie se torna blanquecina, mientras que las lluvias estivales pueden crear reflejos impresionantes.

Uno de los principales atractivos son los flamencos rosados, que encuentran en este ecosistema las condiciones ideales para alimentarse y descansar. La importancia de la conservación de este territorio es crucial, dado que su ecosistema es sensible a las intervenciones humanas y a los cambios ambientales.

La Pampa de las Salinas ofrece oportunidades para el turismo de naturaleza, con caminatas y avistamiento de aves que permiten a los visitantes disfrutar de su vasta belleza. La protección de este espacio es fundamental para mantener su equilibrio natural y la riqueza de su biodiversidad.

Etiquetas: la rioja pampa de las salinas salar de mascarín ecología turismo de naturaleza área natural protegida
TL;DR

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