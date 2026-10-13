Eventos deportivos nacionales impulsan el turismo en Chilecito: ocupación hotelera al 75%

La ocupación hotelera en La Rioja alcanzó el 70% durante el fin de semana largo, generando un impacto económico de casi $1.966.500.000. Chilecito se destacó con un 75% de ocupación gracias a eventos nacionales como el Campeonato Argentino de Parapentes y Motocross.

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El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural resultó en un impacto económico significativo para la provincia de La Rioja, con un total cercano a los $1.966.500.000. La ocupación hotelera promedio en la provincia llegó al 70%, destacándose Chilecito como el segundo destino más popular, con un 75% de ocupación.

Este auge turístico fue favorecido por la realización de eventos de importancia nacional, como el Campeonato Argentino de Parapentes y la 7.ª Fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que atrajeron a competidores y visitantes de diversas localidades del país. Las cifras del Observatorio Económico de Turismo indican que Sanagasta alcanzó el 100% de su capacidad hotelera, mientras que otros departamentos como Felipe Varela y General Belgrano (Olta) también reportaron un 70%.

Los turistas aprovecharon su visita para explorar la Ruta del Vino Riojano y disfrutar de la variada gastronomía local, además de realizar excursiones a atractivos naturales como el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial El Chiflón. Este alto nivel de actividad turística reafirma la capacidad de Chilecito para recibir eventos de gran escala y su potencial como destino turístico durante todo el año.