La Rioja busca potenciar su turismo en Córdoba con la participación de diez empresas

La Rioja participará en el 66.º Workshop Turístico de ACAV, con diez agencias y bodegas locales, buscando potenciar su oferta turística y generar nuevas oportunidades comerciales.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Rioja participará en el 66.º Workshop Turístico de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), donde presentará sus atractivos y experiencias turísticas. La delegación estará compuesta por diez agencias y empresas del sector, entre ellas Sulpayki Viajes, Torrontés Turismo y Famatina Expediciones.

Este evento reunirá a operadores y prestadores de distintos puntos del país, ofreciendo una plataforma para establecer contactos comerciales y generar nuevos negocios. La participación busca fortalecer la presencia de La Rioja en el mercado turístico nacional, permitiendo que los profesionales incorporen sus propuestas en paquetes de viaje.

Durante la presentación, las bodegas La Macarena y Valle de La Puerta ofrecerán vinos de producción local, integrando la identidad productiva con los atractivos naturales de la región. Este tipo de encuentros es clave para fomentar el trabajo conjunto entre el sector público y privado en la promoción del destino turístico.