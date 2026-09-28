Lunes, 28 de Septiembre 2026
Turismo

La Chaya 2027 se preparará para recibir a miles de visitantes en febrero en el Autódromo

El Festival Nacional de la Chaya se celebrará del 4 al 8 de febrero de 2027 en La Rioja, con la participación de artistas como Luciano Pereyra y Abel Pintos. Las entradas se podrán adquirir desde el 15 de octubre de 2026, lo que promete atraer a miles de turistas y dinamizar la economía local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Gobierno provincial anunció la realización del Festival Nacional de la Chaya, que tendrá lugar en el Autódromo de La Rioja del 4 al 8 de febrero de 2027. Este evento coincidirá con el fin de semana de Carnaval y promete ofrecer cinco noches de música y tradición chayera, con la participación de artistas reconocidos como Luciano Pereyra, Abel Pintos, Sergio Galleguillo y Soledad, entre otros.

La venta anticipada de entradas comenzará el 15 de octubre de 2026, y se revelarán detalles sobre precios y descuentos en esa misma fecha. El gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia de este festival para atraer turistas y potenciar sectores como la hotelería y la gastronomía, fundamentales para la economía local.

En la última edición, aproximadamente 6.200 turistas visitaron La Rioja, alcanzando una ocupación hotelera del 95% al 100%. La presentación en la Feria Internacional de Turismo también incluyó la actuación del músico local Josho González y la promoción de destinos turísticos como el Nevado de Famatina y Talampaya.

Se espera que la edición de 2027 del festival continúe consolidando su relevancia como un evento destacado en el calendario turístico nacional, fortaleciendo la identidad cultural de la región.

Etiquetas: la rioja festival nacional de la chaya turismo gobierno provincial carnaval cultura
TL;DR

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