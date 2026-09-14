Lunes, 14 de Septiembre 2026
Turismo

Condiciones ideales para viajar: Vialidad Nacional asegura seguridad en rutas de La Rioja

Vialidad Nacional reporta condiciones óptimas en la red vial de La Rioja, aunque recomienda precaución por agua nieve y bajas temperaturas. Mantener la seguridad es clave.

Redacción
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La red vial nacional en La Rioja se encuentra en condiciones óptimas de transitabilidad, según un informe de Vialidad Nacional emitido este sábado. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el 8° Distrito La Rioja reporta normalidad en las rutas.

Se han registrado precipitaciones leves y temperaturas bajas en toda la provincia, con agua nieve en algunas zonas del oeste y sur. Ante esta situación, las autoridades han solicitado a los conductores que circulen con precaución, utilizando el cinturón de seguridad y manteniendo las luces bajas encendidas.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes significativos en el tránsito. No obstante, se recomienda aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad, especialmente en las áreas montañosas. Vialidad Nacional continúa monitoreando la red vial y comunicará cualquier cambio en las condiciones de circulación para asegurar la seguridad de los automovilistas.

Etiquetas: la rioja vialidad nacional condiciones de tránsito clima seguridad vial precipitaciones
TL;DR

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