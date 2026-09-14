Condiciones ideales para viajar: Vialidad Nacional asegura seguridad en rutas de La Rioja

La red vial nacional en La Rioja se encuentra en condiciones óptimas de transitabilidad, según un informe de Vialidad Nacional emitido este sábado. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el 8° Distrito La Rioja reporta normalidad en las rutas.
Se han registrado precipitaciones leves y temperaturas bajas en toda la provincia, con agua nieve en algunas zonas del oeste y sur. Ante esta situación, las autoridades han solicitado a los conductores que circulen con precaución, utilizando el cinturón de seguridad y manteniendo las luces bajas encendidas.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes significativos en el tránsito. No obstante, se recomienda aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad, especialmente en las áreas montañosas. Vialidad Nacional continúa monitoreando la red vial y comunicará cualquier cambio en las condiciones de circulación para asegurar la seguridad de los automovilistas.