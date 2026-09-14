Lunes, 14 de Septiembre 2026
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Mujer accidentada en La Rioja: el impacto de un choque contra un pilar de luz

Un siniestro vial ocurrió el sábado en la intersección de Manuel Gálvez y General Paz, donde una mujer de 42 años chocó su Toyota Corolla contra un pilar. La conductora, con traumatismo de cráneo leve, fue atendida en el lugar y su estado es estable. Las autoridades aseguran el área y destacan la necesidad de mejorar la seguridad vial.

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Un accidente de tránsito ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en la intersección de las calles Manuel Gálvez y General Paz, donde un automóvil Toyota Corolla negro chocó contra un pilar de alumbrado público. La conductora, una mujer de 42 años identificada como María Rosa, perdió el control del vehículo por razones que aún no se han esclarecido.

Tras el choque, fue asistida por Bomberos Voluntarios debido a un traumatismo de cráneo leve y posteriormente experimentó una crisis nerviosa. El personal del DEM107 evaluó su condición y decidió que no era necesario trasladarla a un centro de salud.

Debido a los daños en el pilar y el peligro que representaba para el tránsito, se implementaron medidas preventivas para asegurar el área. En el operativo participaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, el DEM107 y efectivos policiales. Este incidente resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial en la ciudad y de tomar acciones para prevenir futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos voluntarios maniobras preventivas
TL;DR

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