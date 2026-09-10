Motociclista herida en violento accidente en el centro de La Rioja

Un choque entre un automóvil y una motocicleta en Rivadavia y 9 de Julio dejó a la motociclista con lesiones graves. La falta de precaución al conducir en intersecciones sigue siendo un tema crítico en la ciudad.

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Un accidente vial ocurrió este jueves, alrededor de las 9:00 de la mañana, en la intersección de las calles Rivadavia y 9 de Julio. El choque involucró a un automóvil y una motocicleta Honda 110, resultando en lesiones para la motociclista.

Según los informes preliminares, la conductora de la motocicleta intentaba estacionar cuando el chofer del auto no advirtió su maniobra, lo que causó el impacto. La motociclista cayó al asfalto y sufrió lesiones en sus extremidades.

En el lugar, se brindó asistencia a la herida y se realizó un operativo para regular el tránsito en la zona. Este incidente resalta la necesidad de extremar la precaución en áreas con alta circulación y la importancia de respetar las normas de tránsito.

Los accidentes viales han generado inquietud en la comunidad, que solicita mayor atención de las autoridades para mejorar la seguridad en las calles más concurridas.