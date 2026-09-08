Martes, 8 de Septiembre 2026
Policiales

Cámara Tercera revoca sobreseimiento en caso de abuso en la Escuela Gabriela Mistral

La Cámara Tercera en lo Criminal anuló el sobreseimiento de un acusado por abuso sexual durante el UPD en la Escuela Gabriela Mistral. Este giro judicial podría revaluar protocolos de seguridad en eventos escolares.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional ha decidido anular el sobreseimiento del acusado por abuso sexual durante el Último Primer Día (UPD) en la Escuela Gabriela Mistral. Esta acción responde a recursos de apelación presentados por el Ministerio Público Fiscal y el apoderado de la parte querellante, lo que indica un nuevo enfoque en este caso que ha captado la atención de la comunidad educativa.

La causa investiga un hecho encuadrado en el artículo 119 del Código Penal, ocurrido durante los festejos del UPD. La resolución inicial, emitida el 6 de julio de 2026 por el Juzgado de Familia, fue cuestionada por la Cámara, que consideró que las pruebas no habían sido adecuadamente evaluadas. Por lo tanto, las actuaciones deberán ser enviadas nuevamente al juzgado de origen para que se tome una nueva decisión.

Este caso resalta la necesidad de una mayor protección para los menores en entornos educativos y recreativos, así como la responsabilidad de las instituciones en la prevención de situaciones de riesgo. La anulación del sobreseimiento podría influir en los protocolos de seguridad de futuros eventos, asegurando que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

Etiquetas: escuela gabriela mistral abuso sexual justicia la rioja seguridad en eventos comunidad educativa
TL;DR

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