Lunes, 7 de Septiembre 2026
Policiales

La familia de “Nené” Quinteros pide respuestas rápidas en el caso de Aimogasta

Familiares de María Inés Quinteros reclaman justicia por su muerte, denunciando parálisis judicial en Aimogasta y exigiendo respuestas claras sobre las circunstancias del caso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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A más de un año del trágico suceso que afectó a la comunidad, los familiares de María Inés “Nené” Quinteros renovaron su solicitud de justicia, expresando su preocupación por la aparente parálisis en los tribunales locales. La causa está en el Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, bajo la responsabilidad de la jueza Sandra del Valle Molina.

La incertidumbre persiste entre los allegados, quienes se cuestionan si María Inés se suicidó o si fue víctima de un homicidio. La familia y su representación legal subrayan la necesidad de que se realicen todas las pruebas científicas y testimoniales necesarias para aclarar los hechos y evitar que la investigación quede envuelta en dudas.

Además, se ha manifestado un fuerte descontento por las dificultades para acceder a la información sobre el estado de la causa, lo que, según indican, vulnera el derecho a la información y a una tutela judicial efectiva. En este contexto, los familiares piden que el Poder Judicial actúe con imparcialidad y rapidez, buscando que la verdad sea revelada y se haga justicia por “Nené” Quinteros en Aimogasta.

Etiquetas: la rioja justicia investigación tribunal aimogasta derechos humanos
TL;DR

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