Domingo, 6 de Septiembre 2026
Policiales

Liberan al médico Federico Luna en el caso Ruarte: ¿qué sigue ahora?

La excarcelación del médico Federico Luna durante el juicio por la muerte de Trinidad Ruarte ha generado malestar en la familia de la víctima, que cuestiona la decisión judicial. La defensa argumentó sobre su empleo en una mina, lo que permitió su libertad bajo estrictas condiciones.

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El juicio por la muerte de Trinidad Ruarte avanzó con la excarcelación del médico Federico Luna, decisión que generó malestar en la familia de la víctima. La magistrada que tomó la resolución argumentó que no existía riesgo de fuga, a pesar de que Luna había sido arrestado previamente por no asistir a una convocatoria.

Durante la audiencia, la defensa presentó un certificado laboral indicando que Luna trabaja en una mina y ha sido trasladado en otras ocasiones por motivos laborales. Sin embargo, esta justificación fue criticada por Milena, familiar de Ruarte, quien cuestionó la coherencia de la decisión judicial, señalando contradicciones en la postura de la jueza.

Aunque la excarcelación le permite regresar a San Juan para continuar con su trabajo, Luna debe presentarse a todas las audiencias del juicio. La situación sigue siendo tensa entre los allegados a la víctima, que sienten que la justicia no está siendo justa.

Etiquetas: la rioja juicio excarcelación muerte de trinidad ruarte política judicial san juan
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