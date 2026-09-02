Ex policía de Chilecito arrestado por abuso sexual a mujer adulta

Un efectivo policial retirado fue detenido en Chilecito por un presunto abuso sexual. La comunidad está conmocionada y exige respuestas rápidas de las autoridades ante la gravedad del caso.

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Un ex efectivo policial fue detenido en Chilecito tras una denuncia por un presunto abuso sexual contra una mujer adulta. La decisión fue tomada por la jueza de Violencia de Género, Dra. María Florencia Alfonso, quien recibió la denuncia formalmente.

El hecho ocurrió el domingo 23 en la vivienda de la víctima, y tras su arresto, el acusado fue trasladado a la sede del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de La Rioja a disposición de la Justicia. Se investiga también un posible intento de autoeliminación del sospechoso tras el incidente, lo que requirió su atención médica antes de la detención.

La gravedad de las acusaciones ha generado preocupación en la comunidad, que se siente conmovida. La Dra. Alfonso ha ordenado la intervención de las autoridades correspondientes para asegurar el debido proceso y la protección de la víctima, quien está recibiendo asistencia psicológica y legal.

Este caso refleja la crítica situación de la violencia de género en el país, resaltando la necesidad de seguir trabajando en políticas de prevención y atención. La respuesta de las instituciones será clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en la protección de sus derechos.