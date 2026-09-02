Mejoras urbanas: el plan del Gobernador Quintela impactará en varios barrios de La Rioja

Se implementará un ambicioso plan de obras urbanas en La Rioja, enfocándose en iluminación y acondicionamiento de calles, mejorando la seguridad y calidad de vida.

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El gobernador Ricardo Quintela y el intendente Armando Molina han lanzado un plan de obras urbanas en la ciudad de La Rioja que se centra en la mejora de la infraestructura vial y los servicios esenciales. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la modernización de la iluminación, el bacheo y el acondicionamiento de calles y avenidas, priorizando los accesos a escuelas y centros de salud.

Desde la gobernación, se subrayó que este programa es parte de una estrategia de prevención ante las lluvias de verano, buscando optimizar los espacios públicos para la próxima primavera. Se espera que estas obras no solo mejoren la circulación en la ciudad, sino que también contribuyan a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este proyecto es parte de un esfuerzo coordinado en los 18 departamentos de la provincia, buscando una respuesta federal ante las necesidades de los vecinos. La implementación de estas obras tiene como finalidad crear un entorno más seguro y eficiente, fomentando la participación comunitaria y el uso adecuado de los espacios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno provincial y la municipalidad buscan transformar La Rioja y prepararla para enfrentar los desafíos actuales, permitiendo que la población disfrute de un entorno más resiliente con la llegada de la primavera y las lluvias.