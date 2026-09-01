Tere Madera promueve la cultura al recibir a abuelos de Arauco en la Capital

La vicegobernadora recibió a adultos mayores de Arauco en el programa LegisTour, promoviendo la inclusión y el conocimiento cultural en la Capital. La jornada fortaleció la conexión intergeneracional y se planean futuros encuentros.

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Un grupo de abuelas y abuelos del departamento Arauco visitó la Capital, donde participaron de actividades culturales y educativas. La jornada, organizada bajo el programa LegisTour, fue impulsada por la vicegobernadora y contó con la presencia del diputado provincial Pablo “Papucho” Leo.

Durante la visita, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer la Legislatura Provincial por primera vez, lo que fue destacado por una de las integrantes de la comitiva, quien agradeció a la vicegobernadora y su equipo por la organización del evento. Este programa busca no solo acercar a los adultos mayores a las instituciones provinciales, sino también fomentar un intercambio cultural significativo.

Las actividades incluyeron exposiciones artísticas y charlas sobre la historia local, promoviendo la conexión de los participantes con sus raíces y su sentido de pertenencia. La vicegobernadora resaltó la importancia de estas experiencias para el bienestar y la integración social de los adultos mayores.

El éxito de esta jornada ha generado un creciente interés en futuros encuentros del LegisTour, con el objetivo de incluir a más comitivas en las próximas actividades, fortaleciendo así los lazos intergeneracionales en la comunidad.