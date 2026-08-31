Lunes, 31 de Agosto 2026
La Rioja

Actividades recreativas en La Rioja para festejar el Mes de las Infancias

El Gobierno de La Rioja lanza actividades recreativas y educativas para el Mes de las Infancias, buscando fortalecer los vínculos familiares y el desarrollo integral de los niños. Estas iniciativas promueven el juego como derecho esencial y crean entornos de contención afectiva.

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Actividades recreativas en La Rioja para festejar el Mes de las Infancias
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El Gobierno de La Rioja ha lanzado una serie de actividades recreativas, educativas y culturales para conmemorar el Mes de las Infancias. Estas iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y los Espacios de Primera Infancia (EPI), están destinadas a niños y sus familias, buscando fomentar el juego y el aprendizaje en un entorno que fortalezca los vínculos familiares.

Las actividades se desarrollan en cinco mundos temáticos: Explorar, Descubrir, Cuidar la Salud, Movimiento e Imaginar. Cada uno de estos espacios está diseñado para ofrecer experiencias lúdicas e interactivas que estimulan la curiosidad y el desarrollo integral de los pequeños. El ministro Alfredo Menem destacó la importancia de garantizar el derecho a jugar y crecer en entornos de cuidado.

Menem subrayó que la colaboración entre los EPI, las familias y distintas áreas del Estado provincial es fundamental para fortalecer los lazos entre los niños y su entorno. Además, resaltó que el fortalecimiento de los EPI es crucial para asegurar mejores condiciones de desarrollo y crecimiento infantil, promoviendo un trabajo conjunto que garantice derechos para las infancias.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial espacios de primera infancia actividades recreativas mes de las infancias desarrollo infantil
TL;DR

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