Sábado, 29 de Agosto 2026
La Rioja

Capacitación virtual en Chamical: impulso al sector gastronómico local

La Secretaría de Turismo de La Rioja lanza un Programa de Capacitación para fortalecer el sector gastronómico, con talleres virtuales sobre cocina segura y atención al cliente. Los participantes recibirán incentivos como diseño de cartas y material promocional.

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Redacción Equipo Editorial
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La Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja, en colaboración con la Municipalidad de Chamical, ha lanzado un nuevo programa de capacitación destinado a mejorar la calidad del sector gastronómico. Esta iniciativa busca beneficiar a propietarios, cocineros y personal de establecimientos turísticos mediante talleres que promueven la cocina segura y la manipulación responsable de alimentos.

La primera fase del programa incluye un taller virtual que se llevará a cabo los días martes y jueves a las 10:00 horas, con una duración de aproximadamente una hora y media. La Lic. Evelyna Rementeria, Directora de Capacitación, destacó que ya están disponibles los enlaces para la inscripción de los prestadores interesados en participar.

El programa se desarrollará en tres etapas, comenzando con la formación en higiene y seguridad alimentaria, seguida por un módulo sobre atención al cliente y finalizando con una capacitación específica sobre la cocina regional riojana. Además, se ofrecerá un acompañamiento posterior a los participantes que completen el curso, con el objetivo de fomentar la creación de platos regionales.

Los establecimientos que terminen el programa recibirán beneficios como el diseño profesional de sus menús, un catálogo de recetas riojanas en formato físico y señalética institucional.

Etiquetas: la rioja chamical gastronomía capacitación turismo cocina segura
TL;DR

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