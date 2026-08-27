Jueves, 27 de Agosto 2026
La Rioja

Docentes de La Rioja se preparan para un paro provincial el 1 de septiembre

La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) anunció un paro total en todos los niveles educativos para el 1 de septiembre, exigiendo la inclusión del Ítem Profesional Docente al salario básico. La medida surge ante la falta de respuestas salariales del Gobierno provincial y podría intensificarse.

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Docentes de La Rioja se preparan para un paro provincial el 1 de septiembre
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La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) ha decidido un paro total de actividades en todos los niveles educativos para el próximo martes 1 de septiembre. La medida se origina por la falta de respuestas salariales del Gobierno provincial, y se anticipa que podría intensificarse si no se logran avances en las negociaciones.

El principal punto de conflicto es el Ítem Profesional Docente (IPE), un adicional por presentismo que el gremio demanda se incluya urgentemente en el salario básico. AMP critica este régimen, comparándolo con el controvertido «ítem aula» de Mendoza, al que han nombrado «ítem jaula» por considerar que afecta los derechos laborales y la salud de los docentes.

Rogelio Delerdi, referente del gremio, expresó que el salario docente está «absolutamente deprimido» y denunció que el esquema de presentismo penaliza a los educadores, limitando su capacidad para atender situaciones de enfermedad o duelo. AMP también exige una recomposición salarial que ajuste los sueldos al nivel de la canasta básica, criticando los aumentos en sumas no remunerativas que no cubren el costo de vida.

La huelga del 1 de septiembre dará inicio a una serie de protestas que se evaluarán en asambleas posteriores para definir su continuidad y el alcance de las acciones en defensa de las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los docentes.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial paro docente educación salarios docentes protestas
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