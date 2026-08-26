Miércoles, 26 de Agosto 2026
La Rioja

Alerta amarilla por vientos: precauciones para los vecinos de La Rioja

La Rioja enfrenta un alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán a varios departamentos, con ráfagas de hasta 110 km/h en la cordillera. Se recomienda precaución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Alerta amarilla por vientos: precauciones para los vecinos de La Rioja
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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla debido a la expectativa de vientos intensos y viento zonda, afectando a varios departamentos. Este aviso incluye a Vinchina, General Lamadrid, Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Se anticipa que las velocidades de los vientos alcancen entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora en áreas montañosas.

El fenómeno del viento zonda también afecta a Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces, Independencia y General Ángel Vicente Peñaloza, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Se espera que este evento produzca un aumento repentino de la temperatura y reduzca la visibilidad, lo cual podría tener repercusiones en la vida cotidiana de los habitantes.

Se recomienda a la población adoptar precauciones, como evitar la circulación innecesaria y asegurar objetos sueltos, ante la posibilidad de que estas condiciones generen incendios forestales. Las autoridades locales se mantienen en estado de alerta y listas para actuar frente a cualquier eventualidad. El alerta rige desde la noche de este martes y durante toda la jornada del miércoles 26 de agosto.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla vientos fenómeno meteorológico sistema provincial de emergencias desastres naturales
TL;DR

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