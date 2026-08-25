Retiro de vehículos abandonados en la Avenida 30 de Septiembre para agilizar el tránsito

Más de 400 vehículos en estado de abandono obstaculizan las calles de la ciudad, lo que motiva a la municipalidad a intensificar operativos de remolque y concientización. La colaboración vecinal es clave para mantener un entorno seguro y ordenado.

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La Dirección de Inspectoría del Municipio Capital llevó a cabo el remolque de un vehículo en estado de abandono en la Avenida 30 de Septiembre. Esta acción busca mejorar la transitabilidad de vehículos y peatones, formando parte de un esfuerzo municipal para mantener el orden en los espacios públicos.

El vehículo, un Fiat Uno, obstruía la vía pública y generaba desorden. Los propietarios recibieron una notificación con un plazo de 15 días para retirarlo, pero al no cumplir, se procedió con el acarreo y se impuso una multa que incluye costos de traslado y estadía.

El intendente Armando Molina señaló que la ciudad enfrenta un desafío considerable debido a más de 400 vehículos chatarras en la vía pública, lo que impacta en la circulación y la estética urbana. La gestión municipal está comprometida con la vigilancia y control de estos vehículos, lo que también contribuye a la prevención de delitos y al cuidado del medio ambiente.

Además del remolque, se está implementando una campaña de concientización para que los vecinos mantengan las calles libres de obstrucciones. El intendente enfatizó la importancia del compromiso colectivo para revitalizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.