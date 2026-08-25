Más de 5.500 PyMEs riojanas se benefician del financiamiento de FOGAPLAR en su 13° aniversario

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El Fondo de Garantías Público de La Rioja (FOGAPLAR) celebró su 13° aniversario, consolidándose como una herramienta clave del Gobierno provincial para respaldar al sector productivo. Desde el inicio de sus operaciones, el fondo ha otorgado garantías por más de $52.400 millones a 5.543 PyMEs, y actualmente mantiene 1.165 empresas con garantías activas en toda la provincia.

FOGAPLAR se ha erigido como un pilar en la política pública destinada a facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer el desarrollo productivo en la provincia. A través de estas garantías, se busca respaldar proyectos, inversiones y las necesidades de capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas que, a menudo, enfrentan dificultades para acceder a créditos. Un dato relevante que se desprende de su gestión es que el 89% de las garantías otorgadas están destinadas a microempresas, permitiendo así que estas unidades productivas de menor escala cuenten con el apoyo necesario para crecer.

Durante estos trece años, FOGAPLAR ha fortalecido su rol estratégico en el ecosistema provincial de garantías y financiamiento. Bajo la dirección de su presidenta, Laura Sabattini, la institución ha ampliado las herramientas disponibles para las PyMEs y ha promovido nuevas alternativas que multipliquen las oportunidades de financiamiento. Esta articulación con entidades financieras, Sociedades de Garantía Recíproca, organismos nacionales y provinciales, así como diversos actores del sector productivo, ha sido fundamental para su crecimiento.

El impacto de FOGAPLAR trasciende el simple otorgamiento de garantías. Su presencia en toda la provincia se ha consolidado, y se proyecta seguir fortaleciendo su función como instrumento de respaldo al sector productivo. El desafío que se plantea para el futuro es convertir estas garantías en nuevas inversiones, producción, empleo y oportunidades para las empresas riojanas. Este enfoque no solo busca impulsar la economía local, sino también contribuir al desarrollo sostenible de la región.

En un contexto en el que muchas microempresas y emprendedores enfrentan desafíos significativos, la existencia de FOGAPLAR se torna esencial. La posibilidad de acceder a financiamiento a través de garantías es un aliciente para quienes desean iniciar o expandir sus proyectos. El hecho de que la mayoría de los fondos se dirijan a pequeños emprendimientos es un claro indicativo de la estrategia de inclusión y apoyo a los sectores más vulnerables de la economía provincial.

De esta manera, el fondo no solo actúa como un facilitador del acceso al crédito, sino que también promueve una cultura de financiamiento responsable y sustentable. Con la intención de seguir adaptándose a las necesidades del sector productivo, FOGAPLAR tiene la misión de continuar evolucionando y ofreciendo soluciones efectivas a los desafíos que enfrenta la economía local.

La celebración de este aniversario es un momento propicio para reflexionar sobre los logros alcanzados y los caminos por recorrer. El compromiso del Gobierno de La Rioja de seguir apoyando a las PyMEs a través de FOGAPLAR es una señal positiva que resuena en la comunidad emprendedora, generando expectativas sobre el futuro del desarrollo económico en la región.