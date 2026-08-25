Martes, 25 de Agosto 2026
Policiales

Derrape de motocicleta en Av. Perón: un niño de 6 años resulta herido

Un accidente de moto en Av. Perón y Remedios de Escalada dejó a un niño de 6 años con traumatismo y quemaduras. La seguridad vial es una preocupación creciente en la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 14:00 en la intersección de Av. Perón y Remedios de Escalada, cuando una motocicleta sufrió un derrape. La conductora, Laura Guzmán, de 34 años, viajaba con un niño de 6 años, quien resultó herido.

El menor sufrió un traumatismo y una quemadura por fricción en su pierna izquierda, mientras que la mujer no presentó lesiones. Ambos recibieron atención médica inicial en el lugar por parte de un equipo de emergencias, que evaluó la situación hasta la llegada de una ambulancia. La comunidad se mostró preocupada por el accidente, y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Se están realizando llamados a la precaución para los motociclistas, ya que los accidentes viales se han incrementado en la región. Se espera que, tras la evaluación médica del niño, se implementen medidas para asegurar la seguridad de los menores y se consideren acciones adicionales para mejorar la seguridad en las calles con alto tráfico.

Etiquetas: accidente tránsito seguridad vial evaluación médica emergencia la rioja
TL;DR

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