Miércoles, 19 de Agosto 2026
Policiales

Violencia de género y narcomenudeo: un detenido en barrio Cáritas este domingo

Un hombre de 49 años fue detenido en el barrio Cáritas tras un episodio de violencia de género y la posesión de más de 34 gramos de cocaína en 40 envoltorios.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un hombre de 49 años fue arrestado el domingo en el barrio Cáritas tras un episodio de violencia de género. La denuncia fue realizada por una joven de 26 años que contactó al 911 solicitando asistencia policial urgente en su domicilio, ubicado en la calle Giovani Cipolino.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Octava encontraron al sospechoso, identificado como Cuello, expareja de la denunciante, intentando escapar. Durante el arresto, se le cayó un frasco plástico que contenía más de 34 gramos de cocaína fraccionada en 40 envoltorios.

La víctima relató que había sido agredida a golpes en la cabeza por el detenido. Personal de la Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico realizó la prueba de campo, que confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína. La mujer recibió asistencia médica para tratar sus lesiones, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia y se sigue investigando el caso.

Etiquetas: la rioja violencia de género detención narcotráfico policía justicia
TL;DR

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