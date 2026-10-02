Viernes, 2 de Octubre 2026
Policiales

Emergencia médica en pleno centro de La Rioja causa la muerte de una mujer

Una mujer falleció en La Rioja tras una posible intoxicación por un producto de limpieza en su hogar. Se investiga el incidente, generando preocupación por la seguridad en el uso de estos productos.

Redacción
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Una mujer perdió la vida tras una emergencia médica en la intersección de las calles Urquiza y Mariano Moreno, en la ciudad de La Rioja. Según el informe policial, se sospecha que pudo haber estado expuesta a un producto de limpieza, aunque se requiere más investigación para confirmar los hechos.

Inicialmente, se recibió un aviso a través del sistema de emergencias 911 sobre una posible intoxicación, donde se mencionó la confusión de un producto con lavandina. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Primera descubrió que la mujer había utilizado un producto antisarro mientras limpiaba y comenzó a sentirse mal.

Minutos más tarde, llegó el equipo de emergencias médicas, que lamentablemente constató el fallecimiento de la mujer. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas que llevaron a su muerte. La información se encuentra en desarrollo y se esperan novedades oficiales que aclaren la situación, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Etiquetas: la rioja accidente emergencia médica intoxicación productos de limpieza comunidad
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