Jueves, 1 de Octubre 2026
Policiales

Accidente en Ruta 38: rescatan a dos heridos tras vuelco de vehículo comercial

Un accidente vial en la Ruta Nacional 38 involucra a una Renault Kangoo volcada con dos ocupantes atrapados. Bomberos trabajan en el rescate, y la ruta estará cerrada entre 40 minutos y una hora. Se recomienda evitar la zona.

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Accidente en Ruta 38: rescatan a dos heridos tras vuelco de vehículo comercial
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El personal de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja se encuentra trabajando en un siniestro vial en la Ruta Nacional 38, en el tramo que conecta Capital con Tala. Una Renault Kangoo, que transportaba a dos personas, perdió el control y volcó. Ambos ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo.

Los bomberos están realizando complejas maniobras de rescate y extricación para liberar a los afectados, al tiempo que se llevan a cabo tareas para preservar la seguridad en la zona y facilitar el peritaje correspondiente. Se estima que la ruta permanecerá cerrada al tránsito entre 40 minutos y una hora.

Se recomienda a los conductores evitar el tránsito por el área afectada. Si es necesario circular, se debe hacerlo con la máxima precaución y seguir las indicaciones del personal de emergencia en el lugar. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y la atención que deben prestar los conductores en la ruta.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito bomberos voluntarios rescate seguridad vial
TL;DR

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