Padre condenado a 14 años de prisión por abuso, caso conmueve a La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja condenó a A. S. E. a 14 años de prisión efectiva por abusos sexuales cometidos entre 2017 y 2021. El tribunal también ordenó tratamiento psicológico durante su encarcelamiento.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja condenó a A. S. E. a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusos sexuales cometidos contra su hijo entre 2017 y 2021. La sentencia fue dictada por la jueza Dra. Sara López Douglas y los vocales jueces Dres. Gustavo Díaz y Karina Cabral.

Los abusos se produjeron en el domicilio familiar de la víctima, donde se estableció que ocurrieron en varias oportunidades cuando el niño tenía entre 2 y 5 años. El Dr. José Olivero Icazatti representó al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Dra. Ana Laura Bazán de la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes e Incapaces.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado reciba tratamiento psicológico durante su detención en el Servicio Penitenciario Provincial. La ejecución de la pena estará supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal.