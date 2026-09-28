Allanamiento en Chilecito: Operativo policial desmantela red de hurtos locales

Un operativo de allanamiento en Chilecito resultó en la detención de una persona y el secuestro de varios objetos relacionados con denuncias de hurto. La acción fue realizada por el Departamento de Investigaciones, en colaboración con la Brigada Motorizada, la D.U.S.P.T. y la Comisaría Primera.
Durante el procedimiento, se recuperaron diversos artículos, incluyendo una motocicleta asociada al caso principal, un televisor, un par de zapatillas y un teléfono celular. Estos elementos están vinculados a otras denuncias recientes en la zona.
Las fuerzas de seguridad resaltaron la importancia del trabajo en conjunto entre distintas dependencias para avanzar en la investigación. Este tipo de operativos refleja el compromiso de las autoridades locales con la lucha contra el delito y la mejora de la seguridad en la comunidad. A medida que las investigaciones continúan, se espera que los resultados fortalezcan la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden.