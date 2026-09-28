Ministerio de Seguridad aclara rumores sobre incidentes de motos en La Rioja

El Ministerio de Seguridad de La Rioja desmintió rumores sobre desorden por motociclistas, asegurando que no hay concentraciones peligrosas. Se intensificarán los controles y se exhorta a la ciudadanía a colaborar.

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Las autoridades de La Rioja, a través del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Policía de la Provincia, han desmentido rumores sobre una supuesta «rodada de motos» que habría generado desorden en la vía pública. Según los funcionarios, no se ha registrado ninguna aglomeración que amenace la seguridad del tránsito.

Se aclaró que los videos que circulan en redes son de material antiguo y no representan la situación actual. En este contexto, se están llevando a cabo operativos de prevención y control para garantizar la seguridad pública. Se tomarán medidas contra infracciones, incluyendo la retención de motocicletas que no cumplan con las normativas y la imposición de multas.

La preocupación por la seguridad vial ha crecido en los últimos meses, especialmente con el aumento de la actividad nocturna. Las autoridades han instado a los motociclistas a respetar las normas de tránsito y a reportar situaciones sospechosas a través de la línea de emergencia 911. Se enfatiza la importancia de la información veraz para mantener la tranquilidad en la comunidad.