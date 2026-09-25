Condena histórica: prisión perpetua para Juan Jesús Fernández por el crimen de Olivares

El Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua para Juan Jesús Fernández por el doble homicidio de Héctor Olivares y Miguel Yadón. Este veredicto se basa en la participación necesaria en el crimen, que causó gran conmoción nacional. La defensa no logró invalidar el agravante de alevosía, lo que refuerza la severidad de la sentencia.

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la pena de prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, implicado en el doble homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón. Esta resolución se produjo tras desestimar la queja de la defensa contra la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Fernández, quien conducía el vehículo donde se encontraba Juan José Navarro Cádiz, fue declarado partícipe necesario del homicidio agravado por alevosía. La defensa argumentó que Fernández desconocía las intenciones del autor, pero el tribunal consideró que no se demostró la insuficiencia de las pruebas presentadas por la Cámara Nacional.

Los crímenes, que sucedieron alrededor de las 6.50, dejaron a Yadón con tres balazos en el cuello, axila y pelvis, mientras que Olivares sufrió lesiones en su abdomen y brazo derecho. En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 9 ya había condenado a Fernández a la pena máxima, mientras que Navarro Cádiz, responsable directo de los disparos, recibió una pena de 45 años, falleciendo en septiembre de 2023 en prisión.