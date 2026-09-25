Motociclista herida en accidente en La Rioja: un llamado a la precaución vial

Un nuevo accidente de tránsito ocurrió en La Rioja, donde una motocicleta colisionó con un utilitario. La conductora sufrió traumatismo de cráneo, pero no fue trasladada. Autoridades enfatizan la necesidad de mejorar la seguridad vial ante el incremento de siniestros.

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Un nuevo accidente de tránsito se produjo en la intersección de la calle 20 de Junio y Madre Teresa de Calcuta, cerca de las 22:05 horas. En este siniestro, una motocicleta y un utilitario colisionaron, resultando la conductora de la moto con lesiones que requirieron atención médica en el lugar.

La motocicleta involucrada es una Corven Mirage de 110cc, conducida por Lucía Rodríguez (31 años), mientras que el utilitario es un Citroën Berlingo, manejado por Gustavo Quiroga (60 años). El impacto fue violento, causando a Rodríguez un traumatismo de cráneo y escoriaciones en sus extremidades. Afortunadamente, no necesitaron su traslado a un hospital, y permaneció en el lugar tras la evaluación de los profesionales de salud.

El conductor del utilitario no presentó lesiones visibles, lo que generó alivio entre los presentes, aunque el incidente causó conmoción. Autoridades policiales se hicieron presentes para ordenar el tránsito y realizar las pericias pertinentes. Este accidente resalta la necesidad de continuar promoviendo campañas de concientización sobre seguridad vial y el uso responsable de vehículos.