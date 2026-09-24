Desarticulan red de contrabando en La Rioja con un golpe millonario

Gendarmería Nacional interceptó un colectivo en la Ruta Provincial N° 5, secuestrando mercadería ilegal valorada en 175 millones de pesos y 22.6 kilos de hojas de coca. La lucha contra el contrabando continúa.

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Un operativo de control realizado por efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” de Gendarmería Nacional Argentina resultó en la intervención de un colectivo en la Ruta Provincial N° 5, en el barrio Parque Industrial. Se detectaron 215 bultos con mercadería de diversos rubros, incluyendo juguetes y electrodomésticos, sin la documentación aduanera correspondiente.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la mercadería incautada tiene un valor estimado de 175.000.000 de pesos. Además, en el mismo operativo, se inspeccionaron tres ómnibus más, lo que llevó al secuestro de 83 paquetes que contenían 22 kilos 600 gramos de hojas de coca en estado natural.

Las autoridades enfatizan la importancia de estas acciones en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, y han iniciado las actuaciones legales correspondientes contra los infractores. Gendarmería continúa trabajando en fortalecer la seguridad y el control en las rutas provinciales, crucial para combatir las actividades ilícitas en la región.