Día no laborable en La Rioja: ¿cómo afecta a los servicios públicos?

El Gobierno de La Rioja trasladó la celebración del Día del Empleado Público Provincial al lunes 28 de septiembre, buscando optimizar las actividades laborales en la administración pública. Esta medida no beneficiará a quienes ya tienen fechas conmemorativas específicas.

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El Gobierno de La Rioja trasladó la conmemoración del Día del Empleado Público Provincial, que originalmente se celebraría el 29 de septiembre, al lunes 28 de septiembre. Esta decisión, enmarcada en el Decreto N.º 1538 firmado el 23 de septiembre de 2026, busca establecer un día no laborable para la Administración Pública Provincial.

La Ley Provincial N.º 8.933 designa el 29 de septiembre como el Día del Empleado Público, pero la reprogramación responde a razones de orden funcional. No obstante, quienes ya tienen una fecha conmemorativa específica, como el personal de Salud, Educación y Seguridad, no se beneficiarán de esta medida.

Con esta reubicación, el Gobierno provincial busca facilitar la organización de actividades laborales y reconocer la labor de los empleados públicos, lo que puede mejorar la moral y la eficiencia en los servicios. Este tipo de iniciativas son clave para dignificar el trabajo de quienes proveen atención y servicios a la comunidad.

La reprogramación del Día del Empleado Público Provincial se alinea con los esfuerzos del Gobierno de La Rioja para mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento a los trabajadores de la administración pública, promoviendo un diálogo sobre el avance en este ámbito.