Crisis en colegios privados de La Rioja: padres preocupados por la calidad educativa

La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Rioja denuncia la falta de pago a docentes y un aumento en la morosidad de cuotas escolares, afectando gravemente a familias y escuelas. La situación se agrava por la exclusión de bonos provinciales en el sector privado.

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La situación del sector educativo privado en La Rioja se vuelve cada vez más crítica, según lo expuesto por Verónica Lanfranchi, titular de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. La falta de pago a docentes se ha visto agravada por el conflicto relacionado con los bonos provinciales y el aumento en la morosidad de las cuotas escolares por parte de las familias.

Lanfranchi destacó que los retrasos salariales afectan principalmente a los docentes de la Capital. Además, se encuentran a la espera de un cruce de datos oficial para determinar quiénes han recibido pagos a través del Estado. Un punto central de la problemática son los bonos de cancelación de deuda provincial, conocidos como «Los Chachos», que no forman parte de los recibos de sueldo debido a la falta de un marco legal para su inclusión.

Desde la pandemia, el 98% de las instituciones educativas privadas no maneja efectivo y opera con transferencias y débitos. También señalaron que nunca han recibido estos bonos del gobierno provincial, lo que ha generado críticas hacia el gremio y el Estado por no garantizar el acceso a estos beneficios. Sin embargo, se espera que el ministro de Educación facilite un avance en la solución del conflicto salarial esta semana, lo que podría aliviar la tensión en la comunidad educativa.

Además, Lanfranchi advirtió sobre el aumento sostenido en la morosidad en el pago de cuotas desde marzo, afectando a familias que tradicionalmente cumplían con sus obligaciones. La crisis económica ha impactado particularmente en trabajadores del Parque Industrial y pequeños comerciantes, quienes enfrentan dificultades para mantener a sus hijos en la escuela.