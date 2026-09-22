Miércoles, 23 de Septiembre 2026
La Rioja

La Joaqui y Valentín Vargas prometen un septiembre inolvidable en el festival juvenil de La Rioja

La trigésima edición del festival Septiembre Joven se realizará el 26 y 27 de septiembre en el Parque de la Ciudad, destacando la participación de La Joaqui y Valentín Vargas. Se espera una gran concurrencia, impulsando la cultura local y beneficiando la economía de la región.

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Redacción Equipo Editorial
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El festival Septiembre Joven, que celebra su trigésima edición, se llevará a cabo en el Parque de la Ciudad los días 26 y 27 de septiembre. Este evento, que promete atraer a miles de jóvenes de la provincia y otras regiones, tiene como lema «Florece el país que llevamos dentro». La reconocida artista La Joaqui será una de las figuras destacadas, junto al joven Valentín Vargas, quien cerrará la jornada del domingo.

Además de su oferta musical, el festival busca fomentar la integración y el sentido de comunidad entre los jóvenes. Se espera que los asistentes participen en diversas actividades que resalten la identidad cultural de la región. La Provincia de La Rioja ha apostado por este evento como una plataforma para promover el potencial artístico de sus jóvenes.

El festival no solo es un espacio de expresión cultural, sino que también se anticipa que generará un impacto positivo en la economía local, beneficiando a comercios y servicios cercanos. Septiembre Joven se ha consolidado como un clásico en la agenda cultural, reflejando la vitalidad de la juventud y su capacidad para crear espacios de sociabilización y expresión artística.

Etiquetas: la rioja septiembre joven festival cultura música juventud
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