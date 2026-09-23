Jueves, 24 de Septiembre 2026
La Rioja

Protocolo contra la violencia digital: un avance clave para la protección de mujeres en La Rioja

La Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja implementa medidas contra la violencia digital, amparadas por la Ley Olimpia. Se busca concientizar y proteger a las víctimas mediante un marco normativo unificado y canales de denuncia seguros.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Secretaría de la Mujer y Diversidad avanza en la implementación de herramientas para combatir la violencia digital, consolidando un marco normativo que regula las intervenciones del Estado en situaciones de violencia de género. La secretaria Karen Navarro destacó la relevancia de visibilizar estas problemáticas y proporcionar recursos claros a la comunidad.

En este contexto, se suma la adhesión a la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital y establece la obligación del Estado en su prevención y abordaje. Esta normativa, vigente desde 2023, busca desmitificar el ámbito virtual, educando a la ciudadanía sobre cómo estas agresiones impactan en la vida física y emocional de las personas.

Además, se fomentará la prevención desde las aulas mediante guías EMA en colaboración con el Ministerio de Educación, orientadas a visibilizar la violencia digital en el ámbito escolar. Por otro lado, el sistema judicial participará activamente, dictando medidas para proteger la dignidad y reputación de las víctimas, con canales de denuncia seguros disponibles a través de organismos especializados.

El objetivo central es difundir procedimientos y tipos de pruebas admisibles, estableciendo una red de contención y respuesta rápida ante delitos relacionados con la vida digital. Esta iniciativa busca no solo proteger a las víctimas, sino también crear un ambiente más seguro frente a la violencia digital en la sociedad.

Etiquetas: la rioja violencia digital ley olimpia género prevención educación
TL;DR

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