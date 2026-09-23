Preocupación por el sobreendeudamiento: Casas pide acción estatal urgente en La Rioja

Sergio Casas advierte sobre la crisis económica en Argentina, destacando niveles históricos de morosidad familiar. Urge a una intervención estatal para proteger a miles de familias endeudadas.

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El diputado nacional Sergio Casas ha manifestado su preocupación por la crisis económica en Argentina, señalando que se requiere una intervención estatal inmediata. Durante su discurso, advirtió que el ajuste económico impacta directamente en la vida de miles de familias, quienes enfrentan un creciente estado de morosidad.

Casas hizo un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud ante el aumento de la morosidad, enfatizando que no se puede seguir ignorando la situación. “Basta de mirar para otro lado mientras miles de familias siguen sobreendeudadas”, afirmó, destacando la necesidad de respuestas institucionales urgentes.

En un contexto donde los niveles de morosidad familiar alcanzan cifras históricas, el legislador aboga por la protección de los derechos de los consumidores y la contención social. Propone que el rol del estado es fundamental para regular el mercado y mitigar el sufrimiento de quienes enfrentan dificultades financieras.

La postura de Casas genera un debate en el ámbito parlamentario, donde se están considerando herramientas para la refinanciación de deudas y sistemas de alerta temprana. La situación representa un desafío significativo para el Gobierno, que debe equilibrar las exigencias del mercado con la necesidad de proteger a los ciudadanos en apuros económicos.