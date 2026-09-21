Kicillof impulsa una nueva propuesta política en medio de la crisis nacional

Axel Kicillof criticó al Gobierno de Javier Milei, señalando un "desgobierno total" y la falta de atención a problemas sociales. Llama a construir una alternativa política amplia ante la crisis.

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó la gestión del Gobierno de Javier Milei y propuso avanzar en la creación de una “alternativa política amplia” ante las próximas elecciones. Durante un acto en Avellaneda, Kicillof describió la situación actual como un “desgobierno total” y acusó a la administración nacional de ser indiferente ante los desafíos que enfrenta la población.

En declaraciones a Radio 10, resaltó que el Gobierno no está atendiendo las necesidades de la gente, trasladando la culpa a las provincias y municipios. También advirtió sobre el riesgo de que esta situación se agudice debido a lo que considera una “deserción del Gobierno nacional”. Kicillof subrayó que el malestar social no es suficiente para construir una alternativa política que logre derrotar a Milei.

El gobernador reflexionó sobre el desempeño electoral del peronismo, recordando la derrota sufrida en 2023. Afirmó que la oposición debe ampliar su base política y unir a diversos sectores que se sienten afectados por las políticas actuales. Kicillof insistió en que las candidaturas deben surgir de este proceso de construcción y no ser el punto de partida.

Por último, hizo un llamado a la dirigencia para que se comprometa con un proyecto que responda a los nuevos desafíos del país, destacando la importancia de trabajar juntos para reunir a quienes critican la dirección del Gobierno nacional.