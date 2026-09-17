Abogados de La Rioja cuestionan reglamento del Consejo de la Magistratura mediante amparo

Eva Wamba Ortiz presentó un recurso de amparo cuestionando la constitucionalidad de artículos del reglamento del Consejo de la Magistratura de La Rioja. Su acción busca debatir la discrecionalidad en la evaluación de postulantes, especialmente en la entrevista personal, que otorga 34 puntos en el proceso. La falta de claridad en los criterios de evaluación podría afectar la transparencia en la selección de jueces. La ciudadanía tiene un papel importante en este proceso decisivo.

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La abogada Eva Wamba Ortiz ha presentado un recurso de amparo para impugnar la constitucionalidad de los artículos 90 y 91 del nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura de La Rioja. Su objetivo es cuestionar la forma en que se evalúan a los postulantes, prestando especial atención a la discrecionalidad en la entrevista personal, que se considera crucial en el proceso de selección.

En una entrevista con Medios Rioja, Ortiz enfatizó que su acción no busca obtener ventajas personales en el concurso N.º 186, destinado a cubrir el cargo de juez de Instrucción en lo Penal y Correccional N.º 1. Recientemente, el Consejo de la Magistratura cerró la inscripción para varios cargos y publicó la lista de postulantes, lo que activó un plazo de tres días para presentar impugnaciones.

La abogada subrayó la relevancia de la participación ciudadana en estos procesos, ya que las decisiones de quienes sean elegidos impactarán directamente en derechos y libertades. Criticó la falta de claridad en los criterios de evaluación de la entrevista personal, la cual representa 34 puntos dentro de un sistema que también incluye evaluación de antecedentes, un examen escrito y una evaluación psicológica.

Ortiz argumentó que los criterios para la evaluación personal son demasiado generales y no especifican cómo se asignará el puntaje a cada candidato. Cuestionó la ambigüedad de conceptos como "criterio práctico" y exigió una mayor transparencia en la evaluación.