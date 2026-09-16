Miércoles, 16 de Septiembre 2026
Política

Informe crítico sobre crisis entregado al Papa: voces argentinas se hacen escuchar

Representantes de diversos sectores entregaron un informe al papa León XIV sobre la crisis económica y social en Argentina, destacando el aumento de problemas de salud mental y el impacto del narcotráfico. La situación se agrava para los pequeños empresarios y trabajadores.

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Representantes de diversos sectores sociales y productivos presentaron un informe al papa León XIV para exponer la crítica situación económica y social que enfrenta Argentina. Este documento fue resultado de un proceso de diálogo iniciado hace cinco años por el papa Francisco, que reunió a distintos actores del mundo laboral y empresarial.

El secretario General de UTEP, Alejandro Gramajo, comentó que el objetivo de estos encuentros fue construir un diagnóstico común, a pesar de los intereses divergentes de los sectores involucrados. En el cuarto y último encuentro del proceso, que tuvo lugar la semana pasada, los representantes tuvieron la oportunidad de mantener una audiencia privada con el Papa y entregarle el informe.

El documento aborda problemáticas como la situación salarial, el impacto de los ajustes económicos, y las dificultades que enfrentan los trabajadores y pequeños empresarios, muchos de los cuales se ven forzados a cerrar sus negocios. Además, se mencionan temas graves como el aumento de problemas de salud mental, las tasas de suicidio, y la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en barrios populares.

Etiquetas: argentina papa león xiv economía problemas sociales informe movimientos populares
TL;DR

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