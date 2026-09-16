Multas de hasta $213.900 en La Rioja por violar semáforos en rojo

El nuevo esquema de multas por cruzar semáforos en rojo en Capital incluye sanciones de hasta $213.900 para infractores. El pago voluntario se establece en $106.905 y debe realizarse dentro de un plazo específico.

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La Dra. Nadia Luján Galo, jueza de Faltas Municipal, presentó el nuevo esquema de controles y aplicación de multas por cruzar semáforos en rojo en Capital. Durante los primeros operativos, se observó una respuesta positiva de los conductores, quienes han mostrado “mucha voluntad de pago” según la funcionaria.

El sistema de control, aunque no es igual a una fotomulta fija, permite la validación de infracciones mediante registros obtenidos durante los operativos. Los infractores pueden revisar las imágenes y, en muchos casos, reconocer su falta y proceder al pago. El monto del pago voluntario es de $106.905, mientras que si se rechaza la infracción y se solicita audiencia, el monto se eleva a $213.900.

Las sanciones se determinan dentro de un rango, teniendo en cuenta los antecedentes del infractor. Galo enfatizó que el pago no se realiza en el lugar de la infracción ni se entrega dinero a los inspectores, ya que todas las transacciones se manejan a través de Rentas. En el primer procedimiento, no se retuvieron vehículos, ya que los infractores se presentaron para regularizar su situación.