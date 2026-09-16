Miércoles, 16 de Septiembre 2026
La Rioja

Multas de hasta $213.900 en La Rioja por violar semáforos en rojo

El nuevo esquema de multas por cruzar semáforos en rojo en Capital incluye sanciones de hasta $213.900 para infractores. El pago voluntario se establece en $106.905 y debe realizarse dentro de un plazo específico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Multas de hasta $213.900 en La Rioja por violar semáforos en rojo
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Dra. Nadia Luján Galo, jueza de Faltas Municipal, presentó el nuevo esquema de controles y aplicación de multas por cruzar semáforos en rojo en Capital. Durante los primeros operativos, se observó una respuesta positiva de los conductores, quienes han mostrado “mucha voluntad de pago” según la funcionaria.

El sistema de control, aunque no es igual a una fotomulta fija, permite la validación de infracciones mediante registros obtenidos durante los operativos. Los infractores pueden revisar las imágenes y, en muchos casos, reconocer su falta y proceder al pago. El monto del pago voluntario es de $106.905, mientras que si se rechaza la infracción y se solicita audiencia, el monto se eleva a $213.900.

Las sanciones se determinan dentro de un rango, teniendo en cuenta los antecedentes del infractor. Galo enfatizó que el pago no se realiza en el lugar de la infracción ni se entrega dinero a los inspectores, ya que todas las transacciones se manejan a través de Rentas. En el primer procedimiento, no se retuvieron vehículos, ya que los infractores se presentaron para regularizar su situación.

Etiquetas: capital multas tránsito municipalidad controles de tránsito
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5866 articles →

Artículos relacionados

Milagro y Catuna recibirán 32 viviendas y mejoras en 20 cuadras de asfalto

Chachos en Capital: el Gobierno provincial avanza con pagos esta semana

Docentes de la Capital tendrán oportunidad laboral tras más de una década sin concursos

El pago de Chachos se realiza este martes en la Capital y todo el interior provincial.

Operativo de mantenimiento de Vialidad Provincial mejora caminos en zonas rurales de La Rioja

Comienza el pago de Chachos: ¿qué deben saber los beneficiarios en La Rioja?

Revolucioná tu Oficio: nuevas herramientas para fortalecer las habilidades laborales en La Rioja

Acceso Sur de Aimogasta en obras: precauciones para los conductores en Ruta 9

La UNLaR celebra la apertura de un laboratorio innovador en Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar