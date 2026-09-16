Efemérides del 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de septiembre de 2026

1816 – en la provincia de Buenos Aires ocurre un tornado.

– en la provincia de Buenos Aires ocurre un tornado. 1945 – Tanguito, músico y compositor argentino (f. 1972).

– Tanguito, músico y compositor argentino (f. 1972). 1955 – en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la autodenominada "Revolución Libertadora".

– en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la autodenominada "Revolución Libertadora". 1960 – Hugo Varela, actor y humorista argentino.

– Hugo Varela, actor y humorista argentino. 1969 – Hernán Cristante, futbolista argentino.

– Hernán Cristante, futbolista argentino. 1975 – Deborah de Corral, cantante y conductora argentina.

– Deborah de Corral, cantante y conductora argentina. 1976 – en La Plata (Argentina) sucede la Noche de los Lápices; varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura.

– en La Plata (Argentina) sucede la Noche de los Lápices; varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura. 1978 – Esteban González, futbolista argentino.

– Esteban González, futbolista argentino. 2015 – en Chile se registra un terremoto de 8,4, acompañado de réplicas y un tsunami que dejan 22 fallecidos y numerosos damnificados.

– en Chile se registra un terremoto de 8,4, acompañado de réplicas y un tsunami que dejan 22 fallecidos y numerosos damnificados. 2021 – Arriba a la II Brigada Aérea (Argentina) de Paraná la primera aeronave del Sistema de Armas Beechcraft C-12 Huron (TC 117). El primero de doce unidades adquiridas en EEUU. Estas unidades se utilizaran en el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (CEPAT) y en funciones de enlace de las distintas brigadas aéreas.

💡 ¿Sabías que...? El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso "Grito de Dolores", marcando el inicio de la Guerra de Independencia de México contra el dominio español. Este evento es considerado el primer paso hacia la independencia y se conmemora anualmente como el Día de la Independencia en México. La frase "¡Viva México!" se ha convertido en un símbolo de identidad nacional a partir de este día.

En el mundo: 16 de septiembre de 2026