Efemérides del 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de septiembre de 2026
- 1816 – en la provincia de Buenos Aires ocurre un tornado.
- 1945 – Tanguito, músico y compositor argentino (f. 1972).
- 1955 – en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la autodenominada "Revolución Libertadora".
- 1960 – Hugo Varela, actor y humorista argentino.
- 1969 – Hernán Cristante, futbolista argentino.
- 1975 – Deborah de Corral, cantante y conductora argentina.
- 1976 – en La Plata (Argentina) sucede la Noche de los Lápices; varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura.
- 1978 – Esteban González, futbolista argentino.
- 2015 – en Chile se registra un terremoto de 8,4, acompañado de réplicas y un tsunami que dejan 22 fallecidos y numerosos damnificados.
- 2021 – Arriba a la II Brigada Aérea (Argentina) de Paraná la primera aeronave del Sistema de Armas Beechcraft C-12 Huron (TC 117). El primero de doce unidades adquiridas en EEUU. Estas unidades se utilizaran en el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (CEPAT) y en funciones de enlace de las distintas brigadas aéreas.
El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso "Grito de Dolores", marcando el inicio de la Guerra de Independencia de México contra el dominio español. Este evento es considerado el primer paso hacia la independencia y se conmemora anualmente como el Día de la Independencia en México. La frase "¡Viva México!" se ha convertido en un símbolo de identidad nacional a partir de este día.
En el mundo: 16 de septiembre de 2026
- 307 – el emperador Valerio Severo es capturado y encarcelado en Tres Tabernae, más tarde es ejecutado (u obligado a suicidarse) después de que Galerio invadiera Italia sin éxito.
- 681 – el papa Honorio I es excomulgado póstumamente por el Sexto Concilio Ecuménico.
- 1224 – en Italia, Francisco de Asís declara haber recibido los estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo.
- 1320 – el obispo Berenguel de Landoria ordena el asesinato de once representantes de la burguesía de Santiago de Compostela que habían ido a negociar con él en el Castillo de la Peña Blanca en Padrón.
- 1380 – ascenso al trono del rey de Francia Carlos VI.
- 1400 – Owain Glyndŵr es declarado Príncipe de Gales por sus seguidores.
- 1410 – en el contexto de la campaña de Granada, Fernando I de Aragón conquista la ciudad de Antequera.
- 1492 – en el océano Atlántico, las dos carabelas y el nao de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas que después sería denominada Mar de los Sargazos.
- 1795 – en Sudáfrica, Gran Bretaña captura Ciudad del Cabo.
- 1810 – en el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores y el cual da inicio a la Independencia de México.
- 1816 – en la provincia de Buenos Aires ocurre un tornado.
- 1856 – cerca de Tipitapa (Nicaragua), en la hacienda San Ildefonso muere de dos machetazos perpetrados por un sabanero, el filibustero estadounidense Byron Cole, dos días después de la derrota de sus tropas en la Batalla de San Jacinto.
- 1908 – en los Estados Unidos, Billy Durant funda la empresa de automóviles General Motors.
- 1920 – en los Estados Unidos, se produce el Atentado de Wall Street en que fallecen 38 personas y casi 400 heridos. Es el primer atentado con coche bomba.
- 1937 – en Ginebra, Suiza, el presidente del gobierno de la República Española Juan Negrín pronuncia un discurso ante la Sociedad de Naciones, denunciando la intervención de Italia y Alemania en la Guerra civil española en favor del bando sublevado.
- 1939 – termina la Batalla de Jaljin Gol con una decisiva victoria soviética sobre las fuerzas de Japón.
- 1940 – se crea la Universidad de Colima, fundada por el presidente Lázaro Cárdenas
- 1941 – en Venezuela, es fundado el diario Últimas Noticias.
- 1955 – en Argentina, los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la autodenominada "Revolución Libertadora".
- 1957 – en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 4:50 (hora local), Estados Unidos detona a 460 m bajo tierra su bomba atómica Newton, de 12 kilotones. Es la bomba n.º 113 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1961 – en un pozo artificial, a 98 metros bajo tierra, en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 11:45 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 198, Shrew, de 2.6 kilotones.
- 1973 – en el Estadio Chile (actualmente Estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile), agentes de la dictadura de Pinochet torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara.
- 1975 – Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia.
- 1976 – en La Plata (Argentina) sucede la Noche de los Lápices; varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura.
- 1982 – en Líbano suceden las Matanzas de Sabra y Chatila; falangistas cristianos con apoyo israelí asesinan a miles de civiles.
- 1987 – se firma el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
- 1998 – en Valencia se crea la Academia Valenciana de la Lengua.
- 2011 – Resolución 2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 2015 – en Chile se registra un terremoto de 8,4, acompañado de réplicas y un tsunami que dejan 22 fallecidos y numerosos damnificados.
- 2015 – en Guatemala, el Congreso elige como vicepresidente de la República a Juan Alfonso Fuentes Soria.
- 2020 – La familia de videoconsolas portátiles Nintendo 3DS cesa su producción tras 9 años de actividad.
- 2021 – Arriba a la II Brigada Aérea (Argentina) de Paraná la primera aeronave del Sistema de Armas Beechcraft C-12 Huron (TC 117). El primero de doce unidades adquiridas en EEUU. Estas unidades se utilizaran en el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (CEPAT) y en funciones de enlace de las distintas brigadas aéreas.