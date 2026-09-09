Efemérides del 9 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 9 de septiembre de 2026: los hechos históricos más importantes de un día como hoy.

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Cada 9 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de septiembre de 2026

1807 – En el marco de las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, después de haber sido derrotadas en Buenos Aires (en julio), las fuerzas inglesas del general John Whitelocke abandonan Montevideo hacia Inglaterra, donde será juzgado.

– En el marco de las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, después de haber sido derrotadas en Buenos Aires (en julio), las fuerzas inglesas del general John Whitelocke abandonan Montevideo hacia Inglaterra, donde será juzgado. 1834 – En el Médano de Masallé (cercano a la actual ciudad de Carhué, Argentina) las fuerzas indígenas de Juan Calfucurá liquidan a los boroganos que se habían establecido allí, empezando un reinado que duraría casi 40 años en las pampas argentinas.

– En el Médano de Masallé (cercano a la actual ciudad de Carhué, Argentina) las fuerzas indígenas de Juan Calfucurá liquidan a los boroganos que se habían establecido allí, empezando un reinado que duraría casi 40 años en las pampas argentinas. 1913 – en la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero.

– en la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero. 1930 – en Rosario (Argentina) la dictadura de Uriburu fusila sin juicio al albañil anarquista Joaquín Penina.

– en Rosario (Argentina) la dictadura de Uriburu fusila sin juicio al albañil anarquista Joaquín Penina. 1947 – en Argentina la ley 13.010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas.

– en Argentina la ley 13.010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. 1977 – Julieta Díaz, actriz argentina.

– Julieta Díaz, actriz argentina. 1996 – Duván Vergara, futbolista colombiano.

– Duván Vergara, futbolista colombiano. 1996 – Matías Ruiz Díaz, futbolista argentino.

– Matías Ruiz Díaz, futbolista argentino. 1997 – Juan Ignacio Silva, futbolista argentino.

– Juan Ignacio Silva, futbolista argentino. 1998 – Daniela Pontel, futbolista argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 9 de septiembre de 1976, el líder norcoreano Kim Il-sung fue declarado "Presidente Eterno" de Corea del Norte tras la muerte de su hijo, Kim Jong-il. Esta designación marcó un hito en la política del país, estableciendo un culto a la personalidad que perdura hasta la actualidad.

En el mundo: 9 de septiembre de 2026