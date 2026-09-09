Efemérides del 9 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de septiembre de 2026
- 1807 – En el marco de las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, después de haber sido derrotadas en Buenos Aires (en julio), las fuerzas inglesas del general John Whitelocke abandonan Montevideo hacia Inglaterra, donde será juzgado.
- 1834 – En el Médano de Masallé (cercano a la actual ciudad de Carhué, Argentina) las fuerzas indígenas de Juan Calfucurá liquidan a los boroganos que se habían establecido allí, empezando un reinado que duraría casi 40 años en las pampas argentinas.
- 1913 – en la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero.
- 1930 – en Rosario (Argentina) la dictadura de Uriburu fusila sin juicio al albañil anarquista Joaquín Penina.
- 1947 – en Argentina la ley 13.010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas.
- 1977 – Julieta Díaz, actriz argentina.
- 1996 – Duván Vergara, futbolista colombiano.
- 1996 – Matías Ruiz Díaz, futbolista argentino.
- 1997 – Juan Ignacio Silva, futbolista argentino.
- 1998 – Daniela Pontel, futbolista argentina.
El 9 de septiembre de 1976, el líder norcoreano Kim Il-sung fue declarado "Presidente Eterno" de Corea del Norte tras la muerte de su hijo, Kim Jong-il. Esta designación marcó un hito en la política del país, estableciendo un culto a la personalidad que perdura hasta la actualidad.
En el mundo: 9 de septiembre de 2026
- -413 – los atenienses y los siracusanos, en el marco de la guerra del Peloponeso, libran la segunda batalla de Siracusa.
- 1000 – en algún lugar del mar Báltico, Noruega libra la batalla de Swold contra los demás escandinavos.
- 1091 – en la Taifa de Sevilla, los almorávides ―que tenían sitiada Sevilla desde mayo― inician el asalto de la misma consiguiendo que al-Mutamid se entregue y rinda sin condiciones.
- 1379 – el Tratado de Neuberg divide las tierras de la casa de Austria entre el duque Alberto III y Leopoldo III.
- 1530 – Nicolás Federmann comienza su expedición por el territorio de la etnia venezolana ayaman en busca del micro-reino de la Región de Carohana (Carora).
- 1530 – en Europa, el rey Carlos I de España y el papa Clemente VII nombran la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
- 1541 – en la localidad de Santiago de los Caballeros (en las laderas del Volcán de Agua, Guatemala), la viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala (que comprendía Guatemala, Belice, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Morirá al día siguiente cuando un terremoto derrumba la capilla donde rezaba.
- 1543 – en el pueblo de Stirling, (en el centro de Escocia) María Estuardo, a los nueve meses de vida, es oficialmente coronada «reina de los escoceses».
- 1551 – la villa de Texcoco (Estado de México) recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.
- 1775 – en Terranova (Canadá) el huracán Independencia mata a más de 4000 personas.
- 1776 – en el Segundo Congreso Continental la convención de delegados de las Trece Colonias determina que el nombre oficial del país será Estados Unidos de América.
- 1807 – En el marco de las invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, después de haber sido derrotadas en Buenos Aires (en julio), las fuerzas inglesas del general John Whitelocke abandonan Montevideo hacia Inglaterra, donde será juzgado.
- 1833 – En Roma, excavaciones en el Panteón sacan a la luz la tumba de Rafael.
- 1834 – En el Médano de Masallé (cercano a la actual ciudad de Carhué, Argentina) las fuerzas indígenas de Juan Calfucurá liquidan a los boroganos que se habían establecido allí, empezando un reinado que duraría casi 40 años en las pampas argentinas.
- 1850 – California es admitida como el estado número 31 de Estados Unidos.
- 1855 – durante la Guerra de Crimea, termina el Sitio de Sebastopol. tras casi un año de asedio.
- 1888 – Se firma el tratado que anexiona Isla de Pascua a la república de Chile.
- 1909 – en Valencia (España), se funda el Levante Unión Deportiva.
- 1913 – en la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero.
- 1917 – en la República Rusa el generalísimo Lavr Kornílov inicia el Golpe de Estado contra el Gobierno provisional de Aleksándr Kérenski.
- 1930 – en Rosario (Argentina) la dictadura de Uriburu fusila sin juicio al albañil anarquista Joaquín Penina.
- 1944 – en Bulgaria tiene lugar una insurrección en las principales ciudades, que lleva al gobierno al Frente de la Patria.
- 1945 – en China, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas se rinden formalmente.
- 1948 – Corea del Norte se independiza de la Unión Soviética.
- 1962 – Es fundada la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
- 1978 – la URSS lanza su sonda espacial Venera 11 con destino al planeta Venus.
- 1990 – en Perú sale al aire la primera emisión del programa infantil Nubeluz.
- 1991 – Tayikistán se convierte en la undécima república que se independiza de la Unión Soviética.
- 1996 – Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.
- 1996 – En México se crea el sistema de televisión directa SKY.
- 2001 – en Santiago de Chile, el club U de Chile le gana a su rival Colo-Colo por última vez en el Estadio Monumental
- 2007 – en Rieti (Italia) Asafa Powell supera su propio récord mundial y registra una nueva marca de 9,74 s en los 100 metros planos.
- 2009 – salen al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación): un box set estéreo y otro en mono) y además el juego The Beatles: Rock Band
- 2016 – Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 en la escala de Richter.
- 2020 – en Colombia, se produjeron masivas protestas a nivel nacional tras la muerte de Javier Ordóñez, un ciudadano que falleció debido a un acto de brutalidad policial en Bogotá, donde fue sometido violentamente con una pistola eléctrica (táser). Este hecho generó una fuerte indignación, desatando manifestaciones que, aunque inicialmente pacíficas, rápidamente se tornaron violentas, resultando en disturbios, incendios de Centros de Atención Inmediata (CAI) y enfrentamientos con la policía. Las protestas dejaron un saldo de 11 personas fallecidas y cientos de heridos, poniendo en el centro del debate la necesidad de una reforma en la Policía Nacional y su uso de la fuerza.