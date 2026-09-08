Miércoles, 9 de Septiembre 2026
La Rioja

La Rioja refuerza la conservación: 117.000 hectáreas en Los Colorados bajo protección

El Gobierno de La Rioja implementará una estrategia para proteger 117.000 hectáreas de Los Colorados, buscando asegurar derechos a las familias nativas y preservar su patrimonio natural y cultural.

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Redacción Equipo Editorial
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La estrategia integral del Gobierno de La Rioja tiene como objetivo proteger el patrimonio natural, cultural y turístico de Los Colorados, además de brindar seguridad jurídica a las familias que han habitado históricamente la zona. Esta decisión fue tomada en una reunión en la que participaron varios funcionarios, incluyendo al gobernador Ricardo Quintela y ministros de distintas áreas.

La reunión involucró al ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, y al de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, entre otros. Se analizó la situación de un territorio de aproximadamente 117.000 hectáreas con recursos naturales significativos. Puy Soria expresó que el objetivo es garantizar tranquilidad a los habitantes nativos de Patquía y Independencia.

Se acordó avanzar en la declaración de la zona como área bajo procesamiento, lo que permitirá preservar la situación actual mientras se desarrolla el proceso de ordenamiento territorial. Esta medida impedirá modificaciones físicas o jurídicas en los inmuebles durante el período de procesamiento, asegurando la protección del patrimonio y los derechos de propiedad de las familias que residen en el área.

Etiquetas: la rioja patrimonio cultural gobierno provincial protección ambiental departamento independencia los colorados
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