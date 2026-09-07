La Rioja expone su estrategia minera en la cumbre Argentina Mining Norte 2026

La Rioja se destacó en Argentina Mining Norte 2026, donde se expuso cómo EMSE impulsa inversiones sostenibles y empleo local, fortaleciendo la economía regional y la infraestructura.

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La participación de La Rioja en el encuentro de Argentina Mining Norte 2026 en Salta se centró en el análisis del desarrollo minero y su impacto en la economía local. Walter Gómez, presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), expuso sobre la importancia de esta empresa provincial como un puente entre la inversión privada y el crecimiento socioeconómico.

Durante su intervención, Gómez subrayó que EMSE actúa como una herramienta clave del Estado para facilitar inversiones sostenibles, ofreciendo condiciones de previsibilidad y transparencia a quienes desean desarrollar proyectos mineros en la región. La política minera provincial se orienta a transformar los recursos naturales en desarrollo concreto, generando empleo local y fortaleciendo la cadena de valor.

También se abordó la relevancia de implementar políticas que fomenten la participación de trabajadores y proveedores locales en el sector. El compre local se destacó como un mecanismo esencial para estimular el empleo y potenciar el crecimiento de las PyMEs, fortaleciendo el vínculo entre la minería y las comunidades.