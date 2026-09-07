La Rioja expone su estrategia minera en la cumbre Argentina Mining Norte 2026

La participación de La Rioja en el encuentro de Argentina Mining Norte 2026 en Salta se centró en el análisis del desarrollo minero y su impacto en la economía local. Walter Gómez, presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), expuso sobre la importancia de esta empresa provincial como un puente entre la inversión privada y el crecimiento socioeconómico.
Durante su intervención, Gómez subrayó que EMSE actúa como una herramienta clave del Estado para facilitar inversiones sostenibles, ofreciendo condiciones de previsibilidad y transparencia a quienes desean desarrollar proyectos mineros en la región. La política minera provincial se orienta a transformar los recursos naturales en desarrollo concreto, generando empleo local y fortaleciendo la cadena de valor.
También se abordó la relevancia de implementar políticas que fomenten la participación de trabajadores y proveedores locales en el sector. El compre local se destacó como un mecanismo esencial para estimular el empleo y potenciar el crecimiento de las PyMEs, fortaleciendo el vínculo entre la minería y las comunidades.